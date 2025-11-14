El posteo de Messi tras la victoria de Argentina sobre Angola: “Orgullo”

Una nueva actuación. Un nuevo gol. Otra asistencia. Otro triunfo de la Selección Argentina. Otra vez Lionel Messi. No hay duda alguna de que es el mejor jugador de la historia, uno de los más queridos por los hinchas y que dejará un enorme legado de aquí hasta la eternidad.

La Pulga tuvo una buena actuación frente al combinado angoleño, donde se cerró el año de la Albiceleste y no volverá a jugar hasta el 2026. Y una vez que culminó el cotejo en la ciudad de Luanda, tomó su teléfono, ingresó en la aplicación de Instagram y realizó un posteo.

“Orgulloso de seguir representando a mi país y defender la celeste y blanca”, escribió Messi tras compartir cinco imágenes de lo que fue el amistoso en el Estádio 11 de Novembro, situado en el municipio de Talatona.

Ahora, el 10 rosarino tendrá que regresar hacia Fort Lauderdale para encarar lo que serán los partidos con Inter Miami, ya que el domingo 23 de noviembre tendrán que afrontar el duelo ante Cincinnati, correspondiente a las semifinales de la MLS.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

Cómo está la carrera por los 1.000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 953 goles convertidos y está a solamente 47 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 895 goles y se encuentra a 58 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 105 conversiones.

