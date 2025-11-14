Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El posteo de Messi tras la victoria de Argentina sobre Angola: “Orgullo”

La Pulga publicó una serie de fotos de lo que fue el amistoso, además de que le envió un mensaje a sus compañeros y los hinchas.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi en medio del triunfo de Argentina sobre Angola.
© Prensa AFALionel Messi en medio del triunfo de Argentina sobre Angola.

Una nueva actuación. Un nuevo gol. Otra asistencia. Otro triunfo de la Selección Argentina. Otra vez Lionel Messi. No hay duda alguna de que es el mejor jugador de la historia, uno de los más queridos por los hinchas y que dejará un enorme legado de aquí hasta la eternidad.

La Pulga tuvo una buena actuación frente al combinado angoleño, donde se cerró el año de la Albiceleste y no volverá a jugar hasta el 2026. Y una vez que culminó el cotejo en la ciudad de Luanda, tomó su teléfono, ingresó en la aplicación de Instagram y realizó un posteo.

“Orgulloso de seguir representando a mi país y defender la celeste y blanca”, escribió Messi tras compartir cinco imágenes de lo que fue el amistoso en el Estádio 11 de Novembro, situado en el municipio de Talatona.

Ahora, el 10 rosarino tendrá que regresar hacia Fort Lauderdale para encarar lo que serán los partidos con Inter Miami, ya que el domingo 23 de noviembre tendrán que afrontar el duelo ante Cincinnati, correspondiente a las semifinales de la MLS.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

Publicidad
En cinco frases, Scaloni resumió el amistoso entre Argentina y Angola en África: “Siempre se aprende”

ver también

En cinco frases, Scaloni resumió el amistoso entre Argentina y Angola en África: “Siempre se aprende”

Rodri De Paul fue duramente castigado por los hinchas: “Payaso del fútbol”

ver también

Rodri De Paul fue duramente castigado por los hinchas: “Payaso del fútbol”

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

  • SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos
  • Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*
  • Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
  • Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
    *AMISTOSOS A CONFIRMAR

Cómo está la carrera por los 1.000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 953 goles convertidos y está a solamente 47 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 895 goles y se encuentra a 58 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 105 conversiones.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Lionel Messi publicó en Instagram: “Orgulloso de seguir representando a mi país”.
  • Messi jugó el amistoso en el Estádio 11 de Novembro en Luanda, Angola.
  • El 10 rosarino regresará a Fort Lauderdale para jugar con Inter Miami el 23 de noviembre.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
La curiosa decisión de Lionel Scaloni con Valentín Barco en la Selección Argentina
Selección Argentina

La curiosa decisión de Lionel Scaloni con Valentín Barco en la Selección Argentina

Steve Nielsen explicó por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: "Han sido poco fiables"
FÓRMULA 1

Steve Nielsen explicó por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: "Han sido poco fiables"

Otra fecha FIFA desaprovechada para la Selección Argentina: 5 prácticas y un amistoso no Angola no alcanzan
Opinión

Otra fecha FIFA desaprovechada para la Selección Argentina: 5 prácticas y un amistoso no Angola no alcanzan

El mensaje de De Paul a los jugadores que pelean por estar en el Mundial 2026
Selección Argentina

El mensaje de De Paul a los jugadores que pelean por estar en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo