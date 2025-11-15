Es tendencia:
Antes de enfrentar a Argentina, Alexander Zverev destrozó a la Copa Davis: “No tiene nada que ver”

El número 3 del ranking mundial viene de quedar eliminado en la fase de grupos en las ATP Finals y sumó una nueva decepción.

Por Lautaro Toschi

Alexander Zverev
© GettyAlexander Zverev

Las quejas, los cuestionamientos y las declaraciones polémicas son moneda corriente para Alexander Zverev, uno de los mejores jugadores del mundo que se caracteriza por hablar con la prensa sin cassette, pero casi siempre para hacer reclamos. Si no son las pelotas o la velocidad de las canchas es el público y la falta de respeto. Tras quedar eliminado de las ATP Finals en fase de grupos, el alemán arremetió contra la Copa Davis, certamen en el cual representará a Alemania en las finales a disputarse en Bolonia.

Tras realizarse el sorteo de las finales de la Copa Davis, Alexander Zverev dio la sorpresa y confirmó que iba a estar presente para ser la raqueta número 1 de Alemania, que en el sorteo le tocó enfrentar a Argentina en cuartos de final. Sascha se verá las caras en uno de los singles ante Francisco Cerúndolo, uno de los jugadores fuera del top 10 que más lo complicó en estos últimos años.

Zverev liquidó a la Copa Davis

En diálogo con la prensa, el alemán afirmó: “Jugué contra Nadal en una plaza de toros, esa es para mí la verdadera Copa Davis. Mantengo mi opinión, siempre la dije en estos últimos dos años, no creo que esta sea la verdadera Copa Davis, solo es un torneo de exhibición que se llama Copa Davis”.

Además, agregó: “La jugaré por mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me pidieron que jugara, pero esto no tiene nada que ver con la Copa Davis“. Cabe destacar que la Copa Davis cambió su formato drásticamente en los últimos años y ya no hay localías en las finales, una de los principales atractivos de la competición. Sí las hay en los repechajes de febrero y en las clasificaciones que se juegan en septiembre, pero las finales son con los mejores 8 países.

Auger-Aliassime derrotó a Zverev en el último partido de la fase de grupos de las ATP Finals y lo eliminó. (Foto: Getty).

¿Cuándo juegan Argentina y Alemania por la Copa Davis?

Argentina y Alemania se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre, se estima que la serie comenzará a partir de las 13 horas -de Argentina- y se jugarán dos singles y un dobles, todo ellos al mejor de tres sets.

Así son los equipos de Argentina y Alemania

Argentina: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Alemania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y Kevin Krawietz y Tim Puetz.

DATOS CLAVE

  • Alexander Zverev jugará la Copa Davis representando a Alemania en las finales de Bolonia.
  • El tenista alemán Zverev arremetió contra la Copa Davis, calificándola de “torneo de exhibición”.
  • Argentina y Alemania se enfrentarán en cuartos de final de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

