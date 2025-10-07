Con un discurso plagado de tristeza, Lionel Messi le respondió a Jordi Alba lamentándose por la noticia de su retiro

Jordi Alba sorprendió a todo el mundo tras anunciar su retiro de la actividad profesional. El lateral izquierdo de Inter Miami colgará los botines una vez que cese la temporada de la MLS, algo que ocurrirá con el cierre de los Playoffs, y a los 36 años dejará de tirar paredes con Lionel Messi.

Desde que se conocieron en Barcelona, forjaron una grandiosa relación. Pero no solo dentro de la cancha, sino que también fuera de ella. Incluso, sus familias también congeniaron. Y ahora, la Pulga se quedará sin uno de sus mejores laderos, algo que se lo hizo saber en las redes sociales.

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… Quién me va a dar los pases atrás ahora???”, exclamó el astro argentino para recordar la gran sociedad que formó con el oriundo de L’Hospitalet de Llobregat, quien le brindó 23 pase-gol de los 55 que realizó durante su estadía en LaLiga.

Es cierto. La tristeza invadió el alma del rosarino y caló muy hondo. No es una noticia sencilla de digerir, y mucho menos después de que Sergio Busquets tomara la misma decisión que el lateral izquierdo. Poco a poco, aquel equipo que formó Pep Guardiola empieza a desaparecer de los campos de juego, pero no de la memoria de los fanáticos.

El comentario de Messi en el posteo de Jordi Alba.

Los números de Jordi Alba en su carrera

Durante sus años como profesional, Jordi Alba disputó un total de 700 partidos, en los que marcó 51 goles y aportó 135 asistencias. En cuanto a la Selección de España, fueron 93 encuentros más, en los que convirtió 10 tantos y dio 22 pases de gol.

En cuanto a su palmarés, ganó en total 22 títulos entre clubes y selección. Entre los más destacados aparecen la Eurocopa 2012, UEFA Champions League 2014/15, Nations League 2023 y la Copa Intercontinental 2015.

