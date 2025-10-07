Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Mientras Inter Miami disputa la recta final de la fase de grupos de la MLS, con el objetivo de llegar bien plantado a los playoff del certamen, una noticia generó ruido puertas adentro, debido a que Jordi Alba, una de las figuras del equipo, anunció su retiro.

El encargado de dar la noticia fue el mismo Alba, quien a través de un video publicado en sus redes sociales informó que dejará la práctica profesional a fines de este año. “Tomé la decisión de ponerle punto final a mi carrera como profesional al final de esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y felicidad, porque siento que recorrí este camino con toda la pasión posible y es momento de abrir una nueva etapa”, comentó al respecto.

De esta manera, una vez que termine la temporada con las Garzas, que será con el cierre de los playoff de la MLS, el lateral izquierdo español le pondrá fin a su carrera como profesional a los 36 años. Esta será la segunda baja para el equipo estadounidense tras el anuncio de retiro de Busquets.

En total fueron 19 temporadas de Jordi Alba como profesional, con pasos por el Cornellá, Valencia B, Gimnástic, Valencia, Barcelona e Inter Miami. Además, en el medio jugó en la Selección de España, con la que ganó la Eurocopa y la Nations League.

Desde mediados de 2023, Alba, quien fue uno de los mejores socios de Messi dentro de la cancha, se sumó a las Garzas para volver a compartir plantel con el delantero argentino y lo hicieron de la mejor manera, ya que lograron los dos primeros títulos de la historia del club: Nations League 2023 y Supporter’s Shield 2024.

Los números de Jordi Alba en su carrera

Durante sus años como profesional, Alba disputó un total de 700 partidos, en los que marcó 51 goles y aportó 135 asistencias. En cuanto a la Selección de España, fueron 93 encuentros más, en los que convirtió 10 tantos y dio 22 pases de gol.

En cuanto a su palmarés, ganó en total 22 títulos entre clubes y selección. Entre los más destacados aparecen la Eurocopa 2012, UEFA Champions League 2014/15, Nations League 2023 y la Copa Intercontinental 2015.

