Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets, histórico compañero y socio de Lionel Messi

El volante de Inter Miami tomó la decisión de colgar los botines al final de la temporada en la MLS.

Por Agustín Vetere

En el tramo final de la temporada regular de la MLS, Inter Miami pelea por quedarse con el primer puesto de la Conferencia Oeste y el miércoles dio un gran paso al golear a New York City FC con una exhibición de Lionel Messi. Sin embargo, a un día de aquel encuentro, una noticia golpea al plantel.

A través de sus redes sociales, Sergio Busquets anunció que se retirará del fútbol profesional al final de la presente campaña en Estados Unidos. Lo hizo mediante un sentido y breve comunicado en su cuenta de Instagram: “Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”.

Con 5 partidos por delante en esta instancia, las Garzas están muy cerca de asegurar su clasificación de forma directa a los Playoffs. Incluso pueden continuar escalando desde la tercera posición, dónde se ubican actualmente con dos encuentros menos que los líderes.

En ese contexto, Busquets tendrá una última oportunidad de levantar el trofeo más preciado en el fútbol de Estados Unidos. Cabe recordar que el español llevó a Inter Miami a mediados de 2023, por lo que esta es su tercera bala en la Major League Soccer.

De todas formas, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 no se irá con las manos vacías de la experiencia junto a Messi, Alba y Suárez, sus excompañeros en Barcelona. Es que juntos obtuvieron la Leagues Cup en 2023, además de la Supporter’s Shield en 2024.

Los números de Sergio Busquets en Inter Miami

En poco más de dos años con la camiseta del club de la Florida, el español disputó un total de 105 compromisos entre todas las competencias. Aunque su gran aporte fue la fluidez en el juego, también sumó un gol y 20 asistencias en este pasaje.

