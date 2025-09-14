El inesperado jugador que Lionel Messi y Luis Suárez compararon con Martín Palermo para el delirio de los hinchas de Boca: “Es bostero”

Martín Palermo volvió a aparecer en la escena futbolera, aunque en esta ocasión no es dentro de la cancha en un banco de suplentes, sino de la manera más inesperada: a través de un comentario de Lionel Messi en redes sociales. Es que el ’10’ , en sintonía con su amigo Luis Suárez, protagonizó un divertido ida y vuelta en el que comparó a un jugador uruguayo con el histórico goleador de Boca, desatando inevitablemente la locura de los hinchas xeneizes.

El episodio se dio luego de la primera victoria como local del Deportivo LSM, el equipo amateur que fundaron Messi y Suárez en mayo de este año. El conjunto charrúa se quedó con el Clásico de la Ciudad de la Costa tras golear 4-0 a Estudiantes, sumando su primera victoria como local en la tercera fecha del Divisional D (cuarta categoría). La gran figura del encuentro fue Martín Parodi, delantero de 23 años, autor de dos tantos que sentenciaron el partido y se robó las miradas de nada menos que los dueños del equipo.

Tras el triunfo, el club compartió en Instagram una foto de Parodi celebrando su doblete. Allí apareció nada menos que Messi, que con picardía escribió: “Palermo???”. Sí, elogió al joven delantero comparándolo con el máximo artillero de la historia de Boca. Como era de esperarse, el comentario generó revuelo inmediato, especialmente porque fue acompañado a los pocos minutos por la respuesta de Luis Suárez. “Claaaro: Martín Palermo”, sumó el Pistolero, agregando emojis de fuego y aplausos.

El ida y vuelta de Messi y Suárez, con Palermo de por medio.

La referencia al Titán encendió a los hinchas xeneizes, que inundaron la publicación con mensajes de agradecimiento a Messi por la ocurrencia. El comentario del capitán argentino superó los 6 mil me gusta y acumuló más de 100 respuestas. Entre ellas, muchos fanáticos, siguiendo el tono de la broma, calificaron a Leo como “más bostero que un gol de cabeza desde mitad de cancha”, en clara alusión a la histórica jugada de Palermo ante Vélez en 2009.

Incluso, la situación tomó tal repercusión que desde la cuenta de Deportivo LSM fueron a por más: publicaron una imagen en la que compara físicamente a cada Martín y, de yapa, encontraron la manera de jugar con el dorsal del uruguayo. “9×2=18“, expresaron en la descripción del posteo ¿Por qué? Al multiplicar el número identitario de Palermo con la cantidad de goles convertidos por Parodi, da como resultado el dígito que lleva en la espalda.

Publicidad

Publicidad

La divertida publicación de Deportivo LSM tras la comparación de Messi y Suárez.

Mientras tanto, el verdadero Martín Palermo continúa su carrera como entrenador en Fortaleza de Brasil (debutó con victoria 2-0 ante Vitoria), pero su nombre volvió a estar en boca de todos gracias a Leo y Suárez. Y en paralelo, Deportivo LSM disfruta de su propio “Martín”: Parodi, que con sus goles y el respaldo de sus dupla presidencial, empieza a ganarse un lugar en el modesto Divisional D de Uruguay.

La carrera de Martín Parodi

La historia del delantero uruguayo también tiene su recorrido. Nacido en San José, Parodi tuvo un paso fugaz por Lugano de Suiza y más recientemente jugó en el IA Río Negro de Uruguay, antes de sumarse con 23 años al proyecto de Deportivo LSM. Ahora, con apenas un puñado de partidos, ya empieza a ser protagonista dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20