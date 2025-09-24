Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Los golazos de Lionel Messi y su asistencia de caño en Inter Miami vs. New York City FC

El astro argentino ejecutó un lujoso y efectivo pase y luego se vistió de goleador para encaminar la victoria de los de Mascherano.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi, delantero de Inter Miami.
© GettyLionel Messi, delantero de Inter Miami.

En el marco de una nueva jornada de la MLS y con el objetivo de recuperar los partidos pendientes para acercarse a la cima, Inter Miami venció este miércoles a New York City FC por 4-0 en el Citi Field. Lionel Messi brilló con dos goles y una asistencia.

Las Garzas, animadores de la Conferencia Oeste, chocaban ante otro de los equipos poderosos de esta división. Además, jugaban con el incentivo de poder superarlos en la tabla en caso de una victoria. Además de la Pulga, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba fueron de arranque.

Sobre el final de la primera parte, a los 43 minutos, Inter Miami consiguió marcar la primera diferencia. En un contrataque que pasó por los pies de Busquets, Messi controló, se dio vuelta y lanzó de caño un pase al espacio para la corrida de Baltasar Rodríguez.

El de 22 años, surgido de Racing Club, entendió la intención de su compañero a la perfección y quedó mano a mano ante el arquero rival. Con una certera definición hizo efectiva la asistencia del rosarino y puso el 1-0 transitorio en el marcador.

Tweet placeholder

En el complemento, a 15 minutos del cierre, el propio Messi extendió la diferencia con una enorme definición. El campeón del mundo recibió de Busquets y se la picó al arquero ante su desesperada salida. Posteriormente, a 5 del cierre, eludió para afuera y definió cruzado de derecha para su segundo tanto en la noche y el cuarto de Inter Miami. En el medio, Luis Suárez había marcado el 3-0 transitorio a través de un penal.

Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder

Así está la tabla de la MLS

Publicidad
Se viene el Mundial Sub-20 y Argentina va por su séptimo título: las figuras a seguir en la Albiceleste

ver también

Se viene el Mundial Sub-20 y Argentina va por su séptimo título: las figuras a seguir en la Albiceleste

La importante estadística que lidera Lionel Messi gracias a sus dos goles en Inter Miami vs. DC United

ver también

La importante estadística que lidera Lionel Messi gracias a sus dos goles en Inter Miami vs. DC United

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La drástica decisión de Busquets con el Inter Miami para el fin de la temporada
MLS

La drástica decisión de Busquets con el Inter Miami para el fin de la temporada

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United
Lionel Messi

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United

El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000
Lionel Messi

El doblete de Messi en Inter Miami ante DC United por la MLS: cómo está la carrera con Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

El gol de Maxi Salas para que River le iguale la serie a Palmeiras
Copa Libertadores

El gol de Maxi Salas para que River le iguale la serie a Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo