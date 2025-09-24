Los golazos de Lionel Messi y su asistencia de caño en Inter Miami vs. New York City FC

En el marco de una nueva jornada de la MLS y con el objetivo de recuperar los partidos pendientes para acercarse a la cima, Inter Miami venció este miércoles a New York City FC por 4-0 en el Citi Field. Lionel Messi brilló con dos goles y una asistencia.

Las Garzas, animadores de la Conferencia Oeste, chocaban ante otro de los equipos poderosos de esta división. Además, jugaban con el incentivo de poder superarlos en la tabla en caso de una victoria. Además de la Pulga, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba fueron de arranque.

Sobre el final de la primera parte, a los 43 minutos, Inter Miami consiguió marcar la primera diferencia. En un contrataque que pasó por los pies de Busquets, Messi controló, se dio vuelta y lanzó de caño un pase al espacio para la corrida de Baltasar Rodríguez.

El de 22 años, surgido de Racing Club, entendió la intención de su compañero a la perfección y quedó mano a mano ante el arquero rival. Con una certera definición hizo efectiva la asistencia del rosarino y puso el 1-0 transitorio en el marcador.

En el complemento, a 15 minutos del cierre, el propio Messi extendió la diferencia con una enorme definición. El campeón del mundo recibió de Busquets y se la picó al arquero ante su desesperada salida. Posteriormente, a 5 del cierre, eludió para afuera y definió cruzado de derecha para su segundo tanto en la noche y el cuarto de Inter Miami. En el medio, Luis Suárez había marcado el 3-0 transitorio a través de un penal.

