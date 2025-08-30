En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal: “Las calles ya están olvidando”

Este sábado y por la tercera jornada de LaLiga, Franco Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid en la victoria por 2-1 ante Mallorca. Por segunda ocasión consecutiva el juvenil argentino estuvo desde el arranque en la alineación debido a que genera grandes expectativas en Xabi Alonso. Sin embargo, ya empezó a recibir fuertes críticas en la ya habitual comparación con Lamine Yamal.

Por edad, posición, características y la eterna rivalidad con Barcelona, el surgido de las divisiones inferiores de River es equiparado con el chico sensación de España. Y aunque solamente lleva tres partidos disputados con el conjunto merengue, el oriundo de Azul es foco de muchas reprobaciones en Europa por no sumar en las estadísticas individuales en este inicio de temporada.

Debido a que todavía no convirtió ningún gol ni repartió una asistencia, hinchas de Barcelona resaltaron su poca injerencia en Real Madrid. “Las calles ya están olvidando”, fue una de las frases que más se mencionó en las redes sociales. Otra de ellas lo comparó con Lionel Messi y sostenía: “Mastantuono es como Messi pero sin su regate, velocidad, inteligencia, pase, tiro y visión”.

Además, hicieron hincapié en que en estos tres compromisos disputados tuvo muchas pérdidas de posesión y completó un porcentaje muy bajo de gambetas, según detallan las estadísticas. De esta manera, los simpatizantes del elenco catalán buscan desmerecer el presente de Franco al mismo tiempo que quieren enaltecer lo hecho por Yamal, que tiene exactamente la misma edad.

Mastantuono, festejo argentino y ovacionado en el Bernabéu

En el primer tramo del complemento, Mastantuono hizo una excelente maniobra individual y estuvo muy cerca de marcar su primer gol en Real Madrid. Sin embargo, el arquero le contuvo el remate y Arda Güler aprovechó el rebote para enviar la pelota al fondo de la red, aunque luego la jugada fue anulada por mano del propio europeo instantes previos a la definición.

Lo cierto es que el albiceleste y el turco recrearon una particular celebración, donde Franco le cebó un mate y Güler lo tomó. En una clara representación a la típica infusión muy común en Argentina, los talentosos zurdos del conjunto madrileño se descontracturaron unos segundos para el festejo. Después fue invalidado, por lo que solo quedó presente dicho suceso.

Cuando fue sustituido a pocos minutos del final del cotejo, Mastantuono se retiró bajo una lluvia de aplausos que bajaba de los cuatro costados del Estadio Santiago Bernabéu. Además, desde las tribunas los hinchas merengues lo ovacionaron al grito de “Franco, Franco” en el preciso momento que se fue del campo de juego e ingresó en su lugar Brahim Díaz.

