En la previa de la fecha FIFA, Marcelo Bielsa calificó su proceso en Uruguay: “Objetivo no cumplido”

A pocos días de la doble fecha FIFA donde se disputarán las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Marcelo Bielsa rompió el silencio y se refirió a la polémica situación con los jugadores de la Selección de Uruguay. Y ahora, en la previa de los compromisos internacionales, el entrenador hizo un reconocimiento y se calificó a sí mismo.

El combinado charrúa debe medirse este jueves ante Perú en Montevideo y el próximo martes visitará a Chile en el último compromiso de esta competición. Sin embargo, el entrenador argentino se encargó de dar detalles exclusivos sobre la tirante relación que mantiene con sus dirigidos, donde muchos declararon en contra de sus formas, incluido Luis Suárez -que renunció- y otros referentes.

Lo cierto es que, en primer lugar, Bielsa admitió que en su labor no alcanzó los logros que pretendía. En ese sentido, el Loco evaluó su proceso en Uruguay y su conclusión fue más que contundente. “Soy consciente que mi gestión, cuyo objetivo es potenciar el material humano que manejo, es un objetivo no cumplido“, afirmó el director técnico del seleccionado.

Marcelo Bielsa, director técnico argentino a cargo de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el entrenador amplió su discurso al respecto. Fue allí cuando destacó cuál fue una de las principales falencias del elenco que comanda tácticamente. Lejos de quitarse culpa, asumió su porción y ante los micrófonos expresó: “No di en la tecla para mejorar el ataque del equipo. Me equivoqué en el diagnóstico“.

Además, también habló sobre las discusiones con los futbolistas uruguayos y las declaraciones mediáticas. “Yo les pido a los jugadores que si me equivoqué, que me lo hagan saber puertas adentro y no de manera pública“, sostuvo al principio el DT. Pocos segundos más tarde, Bielsa agregó: “Las cosas que tenemos para decirnos debemos hacerlo puertas adentro“.

Publicidad

Publicidad

Como si eso no alcanzara, el Loco confesó que le gustaría ser el entrenador de Uruguay durante la próxima Copa del Mundo 2026 que se disputará en junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sobre dicho evento, el técnico admitió que prácticamente tiene definidos todos los nombres de los jugadores que irían al Mundial si sigue a cargo de la Celeste en esa fecha.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

ver también La alarmante confesión de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: “El 90% de los chicos están en índice de pobreza”