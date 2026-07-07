Fue subcampeón del mundo en Qatar 2022, se fue al descenso en la Premier League y ahora es DJ

La carrera del futbolista es muy corta. Es una frase hecha, pero también verídica. Y así como de la nada a la gloria uno puede irse, también ocurre a la inversa. Eso es lo que le ocurre en la actualidad al arquero Alphonse Aréola, que ganó el Mundial de Rusia en 2018 y cuatro años más tarde perdió la final en Qatar 2022 ante Argentina.

Como si el declive del oriundo de París no fuese suficiente, en la temporada 2025-2026 perdió la categoría con West Ham, que descendió de la Premier League a la English Football League Championship. Y a sus 33 años, le agregó una nueva faceta a su vida: ahora es DJ.

Alphonse Aréola, arquero de West Ham.

Mientras disfruta de sus vacaciones en el verano europeo, y a pesar de que tiene contrato con los londinenses hasta mediados de 2027, aprovechó para despuntar su nuevo vicio y se paró en los controles de una cabina de DJ dentro del Festival Celestree -uno de los festivales del calendario musical inglés- del hipódromo de Windsor.

“Es un lugar increíble, el ambiente es simplemente una locura”, dijo el portero en un video del festival que fue compartido en sus redes sociales. “A la gente le gusta mucho la música. Nos recibieron perfectamente, mis hijos vinieron conmigo. Disfruté mucho mi actuación. Fue breve, pero espero formar parte del año que viene”, agregó.

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El francés no comenzó a incursionar en la música techno en un gran escenario, sino que lo hizo en el pub Star of Bethnal Green, ubicado al este de Londres, en febrero de 2026. Allí, Aréola ofreció su primer set de DJ y llenó de orgullo a Archie, el gerente del local, quien publicó fotos en la red social X con el arquero que tiene pasado en Real Madrid: “¿Y si te dijera que Aréola está pinchando en mi local?”, escribió en el posteo, y luego añadió otra imagen juntos donde se ve una camiseta firmada detrás de la barra, con el pie de foto.

Aquella aparición ocurrió horas después de que West Ham empatara sin goles ante Bournemouth en el London Stadium, algo que no cayó muy bien en la gran mayoría de los fanáticos del cuadro inglés porque, en ese momento, estaban en el puesto 18 de la Premier League.

La carrera de Alphonse Aréola

París Saint-Germain (2010-22)

RC Lens (2013-14)

SC Bastia (2014-15)

Villarreal CF (2015-16)

Real Madrid (2019-20)

Fulham F. C. (2020-21)

West Ham United (2021-actualidad)

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