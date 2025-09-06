Ganó la Champions con Messi en el equipo de Guardiola, jugó un Mundial y ahora vuelve a Barcelona

Uno de los tantos futbolistas que fue dirigido por Pep Guardiola y compartió plantel con Lionel Messi en la recordada etapa dorada de Barcelona, fue Thiago Alcántara. El talentoso mediocampista que marcó una época en el fútbol, ahora decidió regresar al conjunto catalán pero en otro rol muy distinto al que bien supo tener años atrás: ayudante de campo de Hansi Flick.

El habilidoso volante que brilló en Bayern Múnich y se retiró como profesional en Liverpool, decidió regresar a estar ligado al deporte luego de estar varios meses alejado. De esta manera, el ex jugador español decidió integrar el cuerpo técnico del entrenador alemán que viene de realizar una fantástica temporada en el gigante europeo y ahora quiere ir en busca del trofeo más deseado.

Si bien Alcántara ya fue parte del equipo que lidera Flick durante la pretemporada del año pasado, estuvo obligado a abandonar España ya que debía residir en Inglaterra hasta finales de 2024 por cuestiones fiscales. Ahora que dicha situación quedó en el pasado, Thiago se suma al personal que está a cargo del plantel de Barcelona y quiere seguir en este camino de múltiples conquistas.

Thiago Alcántara, como ayudante de campo de Barcelona en 2024. (Getty Images)

En su arribo a la entidad azulgrana, el director técnico quería contar con una persona de suma confianza y que conozca el club como pocos: Thiago Alcántara. El ex volante surgió de las divisiones inferiores de Barcelona, fue campeón de distintos certámenes y encima estuvo bajo las órdenes de Flick en Bayern Múnich. Por estos motivos, será el enlace con los jugadores.

Thiago Alcántara: 32 títulos en su carrera

Cabe destacar que a lo largo de su carrera, Thiago levantó 32 títulos. El nacido en Italia, pero criado en Brasil y que jugó para España, es hijo de Mazinho, quien supo ser campeón del mundo en el Mundial 1994. Además de llevar el fútbol y el talento en la sangre, su hermano también es profesional y hasta compartió plantel con Rafinha en Barcelona, donde se formaron.

Desde sus inicios en el elenco español, Alcántara fue compañero de Messi y dirigido por Guardiola. En ese mítico equipo conquistó 8 trofeos, entre los que destaca la UEFA Champions League 2010/11 que vencieron a Manchester United en la final y el posterior Mundial de Clubes. Luego dejó la institución catalana para pasar a otro gigante de Europa, donde se convirtió en ídolo.

En Bayern Múnich ganó 17 títulos durante las siete temporadas consecutivas que estuvo. Como no podía ser de otra manera, se despidió tras la conquista de la Champions League 2019/20 y siendo muy querido por los hinchas del conjunto bávaro. Dentro de esa estadía, volvió a ser dirigido por Pep y también tuvo a Flick, que ahora confió en él para sumarlo a su staff en el elenco español.

Thiago Alcántara, junto a Robert Lewandowski y Manuel Neuer, durante su estadía en Bayern Múnich. (Getty Images)

Para cerrar su notable carrera, Thiago optó por vestir la camiseta de Liverpool y tener experiencia en la Premier League. Con los Red Devils se consagró en cuatro oportunidades con competiciones domésticas, hasta que se retiró en 2024. Además, vale resaltar que jugó la Copa del Mundo 2018 con España y las Eurocopas 2016 y 2020, pero no conquistó ningún trofeo con la Mayor.

