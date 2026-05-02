Por qué Gonzalo Higuaín decidió alejarse del fútbol desde que se retiró

Las redes sociales amanecieron este sábado con una imagen que obligó a los usuarios a frotarse los ojos. Gonzalo Higuaín, alejado del foco público desde hace casi cuatro años, reapareció en una foto junto a un fanático en una tienda deportiva Miami. Su look, compuesto por una frondosa barba, cabello largo y vestimente informal, contrastó con la clásica imagen que mostró durante su carrera, disparando la pregunta del millón: ¿qué fue de su vida?

La viralización fue tal que en la conversación digital llegaron a dudar de la veracidad del retrato. Sin embargo, el hermetismo que rodea al Pipita no hace más que ratificar la veracidad de la imagen. Desde que colgó los botines a fines de 2022 en el Inter Miami, tras una carrera plagada de títulos y más de 300 goles, el ex delantero eligió el silencio absoluto. Sin embargo, en una de las últimas veces que tomó un micrófono, habría dejado las razones que lo llevaron a su reclusión voluntaria.

“El fútbol es una selva, cada uno tiene que cuidarse su culo. Es totalmente así“, sentenció en su momento, en una entrevista con ESPN, evidenciando cierto agotamiento del ritmo futbolero y dejando en claro su rechazo a seguir viviendo bajo la lupa mediática que genera la pelota.

NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual. pic.twitter.com/psbOHAOBhV — Receba Platense (@marcosmondria10) May 1, 2026

“No hay ninguna manera que me vuelva a meter en la burbuja de la presión y de no poder salir a la calle“, explicó tras sus primeros meses viviendo en Miami. “Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida a nivel emocional, personal, disfrutando el crecimiento de mi hija y mi mujer”, agregó. Y ahora, con el retiro mediante, podría haber encontrado la vía de escape definitiva hacia la paz mental.

El propio Higuaín ya lo anticipaba. “Con la exposición y la presión no se podía vivir y ahora es algo soñado. Que tu hija te vea como un heroe no lo devuelvo por nada del mundo, lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando de bajar la exposición“, expresó por aquel entonces.

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Higuaín terminó su carrera profesional en Inter Miami a fines de 2022.

Qué se sabe de la actualidad de Higuaín

Instalado definitivamente en Miami tras retirarse, el Pipita custruyó una rutina que prioriza el anonimato. Lejos de los recurrentes eventos protocolares de la FIFA o las invitaciones de leyendas del Inter Miami, el único lugar en el que Higuaín se mostró volcando su gen competitivo fue en el pádel, disciplina en la que se coronó campeón de un torneo regional, disputado en 2024, haciendo dupla con un jugador venezolano.

Tras desligarse profesionalmente de la número cinco, el único momento en el que se especuló con un posible regreso al fútbol fue cuando su padre, Jorge, confesó el interés que Gonzalo tiene por la dirección técnica de juveniles. Y si bien se vio relacionado con la chance de sumarse a las inferiores del Inter Miami, donde trabaja su hermano Federico, el ex goleador todavía parece estar cómodo lejos del césped.

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