Juan Foyth eligió al mejor jugador de la historia: “Es un orgullo”

El defensor que se desempeña en Villarreal y la Selección Argentina además analizó la caída de su equipo en el estreno de la Champions.

Por Lautaro Toschi

Juan Foyth
© GettyJuan Foyth

A sus 27 años, Juan Foyth atraviesa un gran momento en su carrera. Es uno de los jugadores más destacados de Villarreal, juega la Champions League, viene de sumar minutos con la Selección Argentina en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas y se ilusiona con disputar el próximo Mundial. En las últimas horas, el defensor surgido de Estudiantes de La Plata fue consultado por la Albiceleste y también por cómo es compartir el vestuario con Lionel Messi y dejó una definición más que interesante. 

Es importante hacer las cosas bien en el club para ser tenido en cuenta en la Selección, hay jugadores muy buenos de Argentina por todo el mundo, así que hay que hacer bien las cosas para ser considerado”, afirmó Juan Foyth al ser consultado por TNT Sports México sobre la posibilidad de jugar el próximo Mundial con la Selección Argentina.

Además, le preguntaron por Lionel Messi y el jugador de Villarreal no dudó: “Para mí es el mejor de la historia, es un orgullo poder jugar con él, haber ganado cosas con él, me quedará para toda la vida y se lo contaré a todas mis próximos generaciones”

Lionel Messi con la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Cabe recordar que Juan Foyth formó parte de la Selección Argentina que, en el año 2022, ganó la Finalissima en Wembley contra Italia y también el Mundial de Qatar, en el que sumó un puñado de minutos. Es un jugador que Scaloni tiene en consideración, pero no es una fija, aunque en la última convocatoria –para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas- lo convocó. 

Foyth analizó la caída de Villarreal ante Tottenham por Champions 

El pasado martes, Tottenham superó 1 a 0 a Villarreal por la primera fecha de la Champions League y el defensor argentino afirmó: “Al final viendo cómo se dio el partido nos sabe a poco, intentamos de comienzo a fin, tuvimos situaciones para marcar algún gol, a pesar de que en el primer Tottenham tuvo la pelota, no sentimos peligro, pero es fútbol y la pelota tiene que entrar adentro del arco, así que a mejorar para la próxima. Ahora tenemos que pensar en el próximo partido de liga, pero en Champions ir partido a partido, es un lindo formato este nuevo”. 

