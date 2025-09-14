Javier Mascherano defendió a Lionel Messi tras el penal que le atajaron vs. Charlotte

El Inter Miami perdió otra vez. Luego de caer en la Final de la Leagues Cup con el Seattle Sounders, el elenco de la ciudad de Florida retomó su participación en la Major League Soccer de los Estados Unidos tras la fecha FIFA de septiembre, con un resultado adverso de 3 a 0 contra el Charlotte FC, en uno de los partidos de la fecha 30 de la Conferencia Este.

Pero en este caso, a la frustración del marcador final se le añade la particularidad de que Lionel Messi tuvo una situación inmejorable para cambiar el sentido del partido, mediante un disparo desde el punto del penal, justo dos minutos antes del primero anotado por el delantero Idan Toklomati, el autor de todos los goles del duelo.

La Pulga decidió picar su remate, pero el arquero croata Kristijan Kahlina le adivinó la intención. Al respecto de esta situación, el que habló en conferencia de prensa luego del juego fue Javier Mascherano: ”Sería injusto reprochar o agarrarnos del penal. Son situaciones del juego. Además, si hay alguien que nos ha ayudado a ganar durante la temporada fue Leo”.

Por otro lado, el Jefecito remarcó el aspecto en el que más debe trabajar: ”En el primer tiempo, sobre todo en los primeros 20, controlamos el partido, tuvimos alguna que otra situación, tuvimos la posesión de la pelota. Después vino el gol de ellos y eso nos hizo daño. Tenemos que entender que el partido dura 90 minutos y que hay tiempo suficiente para empatarlo y darlo vuelta. Lo que más me preocupa es eso, que muchas veces nos desorganizamos demasiado temprano y eso le da oportunidades al rival”.

En ese mismo sentido, Mascherano insistió en el Inter Miami precisa una rápida reacción de sus jugadores: “Claramente que me preocupa, perdimos 3 a 0, teníamos la ilusión de jugar un buen partido y de poder conseguir los tres puntos para generar confianza. Es lo que no toca vivir ahora, lamentablemente no fue la noche que queríamos. Tenemos que levantarnos rápido”.

Para cerrar, hizo mea culpa: “Lo que queda es agachar la cabeza, trabajar en silencio, aguantar lo que venga y preparar el partido para el martes, donde necesitamos conseguir los tres puntos. El responsable de no conseguir los resultados soy yo. No conozco otro camino que seguir trabajando”.

Inter Miami buscará recuperarse vs. Seattle Sounders

El Inter Miami se medirá al Seattle Sounders, su verdugo en la Final de la Leagues Cup, este martes 16 de septiembre, en el Estadio Chase. Las Garzas precisan ganar para seguir con aspiraciones de clasificar de manera directa a los Play Off (acceden los primeros 7 de cada zona, en tanto que el octavo y noveno de cada conferencia se miden en un repechaje). De momento, el Inter se ubica octavo con 46 unidades a falta de 8 partidos para que termine la fase regular.

