Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami: sólo cuatro vallas invictas y afuera de los playoffs

La temporada del Inter Miami no está siendo todo lo que se pensaba que podía ser con la llegada de Luis Suárez, quien se sumó a Lionel Messi con la intención de rememorar los mejores momentos que juntos disfrutaron en el Barcelona (con la compañía también de Neymar, quien en cada mercado de pases también suena para sumarse).

Pero lo cierto es que viene siendo un año bastante irregular para Las Garzas. Derrota en la Final de la Leagues Cup, eliminados en la Semifinal de la Champions Cup de la Concacaf y, por ahora, sin uno de los cupos directos para los Play Off de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Esto último después de caer 3 a 0 con Charlotte en el Bank Of American Stadium, encuentro en el que encima Lionel Messi falló un penal (la quiso picar y el arquero croata Kristijan Kahlina le adivinó la intención y se lo paró). De esta manera, el Inter Miami cayó al octavo puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

Y parte del momento que alterna más malas que buenas, es la fragilidad que exhibe la propia meta del elenco que comanda Javier Mascherano. De por sí, en lo que respecta a la MLS, solo mantuvo la valla invicta en cuatro presentaciones. En todo el resto siempre recibió goles. Incluso, ya acumula 43 goles en contra en 26 cotejos, siendo así el quinto equipo que más veces fue a buscar la pelota dentro de su meta de su zona.

De igual modo, aunque estos números no permiten ser del todo optimistas, aún está a tiempo de revertir la situación. Le quedan 8 partidos entre este martes 16 de septiembre y el 18 de octubre. Es decir, prácticamente en un periodo de un mes se jugará la posibilidad de acceder a los Play Off, para ir en busca del primer título nacional de su historia.

El fixture que le queda al Inter Miami en la Fase Regular de la MLS

El Inter Miami todavía tiene 8 compromisos con los que cumplir de su calendario de la etapa regular de la Conferencia Este de la MLS. En orden se medirá con: Seattle Sounders FC (16 de septiembre), D.C. United (20/9), New York City FC (24/9), Toronto FC (27/9), Chicago Fire FC (30/9), New England Revolution (4/10), Atlanta United FC (11/10) y Nashville SC (18/10).

