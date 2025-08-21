La primera sanción a Independiente tras la barbarie en el partido ante U de Chile

Lo sucedido en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enriquel Bochini traerá serias consecuencias tanto para Independiente como para U. de Chile. Los graves incidentes en la tribuna visitante del Rojo dejaron el partido en segundo palo y los castigos serán tanto deportivos como institucionales.

Pocas horas después de la cancelación del encuentro, la Justicia tomó su primera decisión: clausurar la Tribuna Sur Alta, donde ocurrió la barbarie. De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, la decisión se tomó para “resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles”.

Hasta el momento, se registraron más de una decena de simpatizantes chilenos heridos y alrededor de 100 detenidos. Michael Clark, presidente de la U, confirmó que al final del día solo quedarán dos hinchas internados (ambos fueron operados) en el Hospital Fiorito.

De ahora en adelante, la pelota es de Conmebol, que ya definió que el partido no continúe. Resta conocer cuál de los dos equipos será descalificado o, en caso de que apliquen la misma sanción para ambos, quién enfrentará a Alianza Lima en cuar.

¿Qué sanciones podrían recibir Independiente y la U de Chile?

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

El primer comunicado de Conmebol

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

