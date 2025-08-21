Convocado por Lionel Scaloni fue echado por su DT y ahora busca club

De a poco se empiezan a entender los motivos por los que Lionel Scaloni no lo volvió a tener en cuenta. Pablo Maffeo, que fue convocado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina para los encuentros por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas con Uruguay en la Bombonera y con Brasil en el Maracaná en noviembre del 2023, fue echado del entrenamiento del Mallorca de este miércoles 20 de agosto.

Resulta que el entrenador Jagoba Arrasate, que ya había decidido que el lateral derecho trabajara diferenciado al resto del plantel días atrás, prefirió apartarlo de la práctica de la jornada por su actitud en uno de los ejercicios con los que debía cumplir. Ante esta situación, medios españoles como el diario Marca ya hablan de una relación totalmente rota que solo se solucionará con una transferencia del futbolista.

”Se pone tensa la situación con Pablo Maffeo. Todo parece indicar que el internacional argentino tiene los días contados en la isla y sus últimos capítulos como jugador del Mallorca están siendo convulsos. Ayer Jagoba Arrasate tuvo que pedirle que acabara su entrenamiento antes de tiempo debido a la actitud que estaba mostrando”, reportó el medio citado.

De igual modo, ya el último fin de semana, el DT no tuvo en cuenta a Pablo Maffeo para conformar la lista de citados para el duelo con el FC Barcelona por la primera fecha de LaLiga 2025/2026, indicio suficiente para entender que ya no hay lugar para el hispanoargentino en el equipo bermellón.

La Selección Argentina y su problema en el lateral derecho

El sector más endeble de la Selección Argentina sigue siendo el lateral derecho. Lionel Scaloni no solo que no encuentra nuevas variantes, sino que padece el bajo rendimiento tanto de Nahuel Molina (de quien el Atlético de Madrid busca desprenderse en el mercado de pases actual) como de Gonzalo Montiel, con altibajos en River.

Cabe mencionar que ambos no exhibieron un descenso en el nivel cada vez que vistieron la camiseta albiceleste en las últimas citacione, ya se para la Copa América de Estados Unidos como para los compromisos por las Eliminatorias para la Copa Mundial 2026 durante el 2025.

