Se postulaba para jugar el Mundial 2026, Scaloni no lo llamó más y su hinchada ahora lo silba por su bajo nivel

Pablo Maffeo fue abucheado por los hinchas del Mallorca.

Por Germán Carrara

Pablo Maffeo, que fue citado para la Selección Argentina en noviembre del 2023, fue abucheado por la hinchada de su club el Mallorca.
En noviembre del 2023 apareció, sorpresivamente, en la convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos de la Selección Argentina frente a Uruguay en la Bombonera y Brasil en el Estadio Maracaná (ambos compromisos correspondientes a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas), el nombre de Pablo Maffeo.

Un lateral derecho que nació en Barcelona, pero que es hijo de una argentina, que se planteaba como una alternativa a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, dentro de lo que ya por ese entonces se hablaba como el recambio que sufriría el plantel campeón en Qatar 2022 de cara a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, no solo que nunca pudo crecer en el aspecto futbolístico en el Mallorca, club en el que se encuentra desde la temporada 2021/2022, sino que viene siendo noticia solo por sus cruces con rivales dentro del campo de juego (principalmente con Vinícius Júnior) o por su bajos rendimientos, algo que complicó sus aspiraciones de volver a ser llamado para la Albiceleste.

A punto tal que hasta la hinchada del elenco bermellón le hizo saber su fastidio por su nivel. Lo había hecho en el último partido de la última campaña y repitió este sábado en el Estadio Son Moix, en la previa del encuentro amistoso ante el Hamburgo.

Cuando los altoparlantes mencionaron el nombre de Pablo Maffeo se escuchó un abucheo generalizado, que dejó en claro que el futbolista de 28 años ya no es del agrado de los aficionados del Mallorca, planteándolo así, como uno de los jugadores negociables para lo que queda del mercado de pases previo al inicio de LaLiga 25/26.

Pablo Maffeo, apartado del plantel del Mallorca

En línea con lo anteriormente descrito, Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, apartó a Pablo Maffeo del entrenamiento de este martes 12 de agosto. El seleccionable para la Selección Argentina, junto a los jugadores Cyle Larin y Daniel Luna, debieron trabajar de manera diferenciada, siendo esta una nueva señal de que la institución está haciendo lo posible para transferirlos.

En ese mismo sentido, es muy posible que el lateral derecho ni siquiera sea parte de los citados para el encuentro de este sábado 16 de agosto frente al Barcelona en Son Moix, partido que compondrá la primera jornada de LaLiga.

