Kylian Mbappé no dudó y reveló quién quiere que gane el Balón de Oro: “Si dependiera de mí, se lo daría”

A falta de solamente dos semanas para que se realice la ceremonia para la entrega del Balón de Oro 2025, Kylian Mbappé rompió el silencio y se refirió a quién le daría el galardón por lo hecho durante la última temporada. Mientras Lamine Yamal y Ousmane Dembélé se posicionan como máximos candidatos a ganar el premio, el crack de Real Madrid no dudó en manifestarse.

El delantero que brilla en el conjunto merengue tuvo un buen desempeño en su primer año en el fútbol español, pero no le alcanzó para codearse con el chico sensación que deslumbró a todos en Barcelona y la gran revelación de la temporada que la rompió en París Saint-Germain. Y en cuanto al reconocimiento, el galo empezó: “Hubo votaciones, creo que ya terminaron”.

Lo cierto es que Mbappé no titubeó y se sinceró en relación a quién quiere que se quede con el Balón de Oro que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre en París, tal como se realiza habitualmente. “Espero que gane Dembélé“, contesto de manera contundente en una entrevista exclusiva con el medio TeleFoot para dejar a las claras su tajante postura.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el delantero de Real Madrid amplió su discurso al respecto. “Lo apoyé desde el principio. Creo que era natural que lo apoyara. Después, ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros”, continuó en un principio. Pocos segundos más tarde, volvió a ser categórico con su análisis y expresó: “Si dependiera solo de mí, se lo daría”.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé durante un entrenamiento en la Selección de Francia. (Getty Images)

Cabe recordar que Mbappé y Dembélé compartieron plantel varios meses en PSG y desde hace años que son compañeros en la Selección de Francia, por lo que no sorprende que se incline por su socio de ataque. Además, Yamal está en la vereda opuesta del fútbol español y por obvios motivos no iba a enaltecer demasiado su figura, a pesar de que mostró un impresionante nivel.

Mbappé sobre Lamine Yamal y Hakimi

En relación a su íntimo amigo y ex compañero Achraf Hakimi, Kiki hizo referencia a la fuerte injerencia que tuvo en las consagraciones del PSG en la última temporada. “Espero que tenga una buena clasificación. Será fantástico para los defensas, demostrarles que el fútbol es de todas las posiciones. Tuvo una temporada histórica“, destacó sobre el lateral derecho marroquí.

En cuanto a Lamine, Kylian utilizó una mezcla de ninguneo con una pizca de elogio y se desentendió brevemente de la pregunta del periodista. Cuando fue consultado por el joven talentoso de España, Mbappé manifestó: “¿Quién era el tercero, me dijiste? Ah. Muy buen jugador (Yamal). Pero del Barcelona. No se puede decir nada. Pero es muy buen jugador”.

