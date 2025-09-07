Es tendencia:
Una figura de la Premier League confesó que Mbappé quiere llevarlo a Real Madrid: “Me llama cada dos horas”

El delantero francés empezó a hacer un trabajo minucioso para convencer a un jugador de vestir la camiseta del conjunto merengue.

Por Nahuel De Hoz

Kylian Mbappé, delantero francés de Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero francés de Real Madrid.

Luego de un mercado de pases en el que el rumor se instaló y tomó mucha fuerza, finalmente no se concretó pero dejó el camino allanado para el próximo año. Real Madrid tiene la clara intención de contratar a Ibrahima Konaté y el operativo seducción ya lleva varias etapas, en la que Kylian Mbappé tiene un rol protagónico por su estrecha cercanía y podría ser la clave.

Durante este receso, el conjunto merengue quiso meter presión para quedarse con el zaguero central pero no lo consiguió. Además, el caso Trent Alexander-Arnold no dejó una buena relación entre las gigantes instituciones de Europa, por lo que no era nada sencillo llevar a cabo las tratativas correspondientes. A raíz de eso, Florentino Pérez demostró tener un as bajo la manga…

Lo cierto es que en las últimas horas el defensor realizó una entrevista exclusiva con Telefoot, donde se refirió a la posibilidad de llegar a Real Madrid en el próximo mercado de pases cuando quede libre. Con una mezcla de ironía y otro poco de seriedad para enviar un mensaje, sobre su compañero de la Selección de Francia, Konaté confesó: “Kylian Mbappé me llama cada dos horas”.

Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, en la Selección de Francia. (Getty Images)

Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, en la Selección de Francia. (Getty Images)

Un dato importante a destacar es que a partir del 30 de junio de 2026 Konaté es agente libre, por lo que su llegada a Real Madrid podría ser sin costo y significaría un ahorro considerable para la entidad española. De esa manera, Florentino Pérez solo debería hacerse cargo de la parte salarial y Xabi Alonso sumaría un futbolista de notable jerarquía en una posición determinante.

Desde su arribo a Liverpool a mediados de 2021 bajo la conducción de Jurgen Klopp, siempre que estuvo en óptimas condiciones físicas el zaguero central se adueñó del puesto e hizo dupla con Virgil Van Dijk. Luego, ya con Arne Slot en el cargo, el defensor se mantuvo como titular indiscutido y fue clave en varias de las consagraciones que consiguieron los Reds en estos tiempos.

El caso Alexander-Arnold dejó consecuencias entre los gigantes europeos. Luego de haber surgido de las divisiones inferiores del club inglés, haberse consolidado en Primera División y ganar múltiples trofeos, el lateral derecho decidió irse libre a Real Madrid. Sin embargo, al final sí hubo un mínimo desembolso para poder utilizarlo durante el Mundial de Clubes que se disputó este año.

Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté en Liverpool. (Getty Images)

Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté en Liverpool. (Getty Images)

Los números de Ibrahima Konaté en Liverpool

Tras llegar por un monto de 40 millones de euros procedente de Red Bull Leipzig, Ibrahima Konaté disputó un total de 136 partidos oficiales. En ese lapso, convirtió 5 goles, repartió 4 asistencias, acumuló 26 tarjetas amarillas y una expulsión. Además, en este tiempo conquistó 5 títulos domésticos, entre los que destaca la Premier League 2024/25 en la temporada reciente.

Nahuel De Hoz

Se cumplen 7 años del debut de Scaloni como DT de Argentina: este fue el once
Selección Argentina

Se cumplen 7 años del debut de Scaloni como DT de Argentina: este fue el once

