Kylian Mbappé se sinceró y reveló el factor que evita su asco al fútbol: “La gente tiene suerte de no saber lo que ocurre en el vestuario”

En una extensa entrevista con L'Equipe, el delantero de Real Madrid reflexionó sobre los tabúes del fútbol y la vida de un jugador en el estrellato.

Por Lautaro Tiburzio

Kylian Mbappé es de esos jugadores que no suele tener filtro a la hora de hablar. Sin cassettes, sincero y con diversas reflexiones sobre el mundo del fútbol que no son fáciles de encontrar en un protagonista del deporte más popular del planeta. En las últimas horas, se dio a conocer una extensa entrevista en la que el delantero francés se soltó, y volvió a declarar una larga cantidad de temas de diversos intereses.

En diálogo con L’Equipe, Mbappé dejó declaraciones sobre la Selección de Francia, a la que auguró un buen andar en el Mundial 2026 y bendijo la llegada de Zinedine Zidane cuando el ciclo de Didier Deschamps llegue a su fin. Además, habló de su paso de PSG a Real Madrid y tocó temas personales dentro y fuera del deporte.

Sobre esta última cuestión, el parisino de 26 años dejó una reflexión personal acerca de las vivencias como jugador, con una particular frase respecto al rechazo que le produce el fútbol en sí. “Soy fatalista con el mundo del fútbol, pero no con la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de venir solo a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre en el vestuario“, comenzó.

Luego, fue más allá ante la entrevista con L’Equipe: “Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo. Creo que, si soy padre alguna vez, un balón nunca estará lejos… por desgracia. En cualquier caso, jamás le recomendaría a mi hijo que entrara en el mundo del fútbol”.

Los tabúes del fútbol y la salud mental, según Mbappé

Además de su particular reflexión sobre el mundo del fútbol, Mbappé no dejó pasar la oportunidad para hablar de la salud mental de los jugadores y cómo esto muchas veces se omite en el día a día. “La complejidad es que a la gente le cuesta. Se supone que no debes mostrarlo. Cuando ganás, sos casi intocable. Si perdés un partido y decís que estás cansado, la gente dice que es porque has jugado mal. Aunque antes te sintieras así de agotado emocionalmente”.

En sintonía, agregó: “Nunca he querido aceptar el fracaso, así que no me importa que la gente me lo reproche. Soy muy duro conmigo mismo, más que la mayoría de la gente, así que estoy en paz con eso. No tienes derecho a perder, a equivocarte. Pero también es por eso por lo que la gente te tiene en alta estima, porque lo aceptás todo, porque seguís siendo resistente y siempre querés ganar”.

La relación de Mbappé con el dinero

Dentro de la entrevista con L’Equipe, al francés le preguntaron si el dinero era capaz de destruirlo todo. La respuesta de Mbappé estuvo a tono con el resto de sus declaraciones. “Sí, puede. Cuanto más dinero tenés, más problemas tenés“, soltó.

Hay gente que no ve que tu vida está cambiando; quieren conservar la imagen de cuando eras niño, cuando estabas con ellos… Pero ya no eres el mismo. Tenés responsabilidades, compromisos, un trabajo y cuentas que rendir. Si alguien te acompaña en el camino, es una historia preciosa. Es bueno crecer, llegar a la cima, con la misma familia y una base de confianza. Pero a veces no funciona, y hay que saber decirlo. Eso no significa que el vínculo se haya roto, sino que esta relación no funciona. Es más difícil decirlo que hacerlo, y es un problema al que se enfrentan muchos deportistas y personalidades”, cerró al respecto.

