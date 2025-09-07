Kylian Mbappé y un categórico ninguneo a Lamine Yamal en medio de la disputa por el Balón de Oro: “¿Quién?”

La cuenta regresiva para conocer al próximo ganador del Balón de Oro 2025 entra en la recta final. El misterio será resuelto el 22 de septiembre en París. Entre los máximos candidatos aparecen nombres de peso como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, figuras que marcaron la temporada en Europa. Y en medio de esta discusión, una voz de peso como la de Kylian Mbappé se sumó con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

El crack del Real Madrid, concentrado actualmente con la selección francesa en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial, fue consultado por su pronóstico del galardón individual y fue categórico. “Lo merece Dembélé, lo apoyé desde el principio y espero que lo gane. Después veremos qué pasa porque no depende de nosotros”, expresó en diálogo con Telefoot. Palabras contundentes que mostraron su respaldo absoluto hacia su compatriota.

Lo curioso, sin embargo, llegó cuando le preguntaron por otros posibles candidatos como Achraf Hakimi y Lamine Yamal. Allí, el francés no dudó en elogiar al lateral marroquí ya que “será fantástico demostrar que el fútbol es de todas las posiciones“, pero cuando se mencionó al joven del Barcelona, su reacción llamó la atención: “¿Quién era el tercero, me dijiste? Ah. Muy buen jugador. Pero del Barcelona. No se puede decir nada. Pero es muy buen jugador”, sostuvo.

La declaración no pasó inadvertida en la comunidad blaugrana. El silencio de Mbappé al hablar de Yamal puede leerse como una maniobra para no darle una mayor entidad a la joya del clásico rival, al mismo tiempo que evitó cualquier enojo de parte de la Casa Blanca. Igualmente, Mbappé tampoco nombró a un compañero de equipo, sino que apostó por un compatriota (Dembélé) y un excompañero en PSG (Hakimi).

Lamine Yamal y un elogio cortante de parte de Mbappé (Getty Images).

Mbappé, entre el presente en Real Madrid y la búsqueda de su propio Balón de Oro

Mientras el debate por el premio individual sigue abierto, lo cierto es que Mbappé parece tener en claro que deberá esperar al menos un año más para conquistar su primer Balón de Oro. El propio delantero reconoció que todavía no se encuentra conforme con su nivel. “Ya digerí mi fichaje por el Real Madrid, siempre fue mi sueño jugar aquí. España me inspira respeto y quiero demostrar mi mejor versión”, declaró.

El francés también elogió al técnico Xabi Alonso, en quien confía para regresar a la cima futbolística. “Hay mucha claridad en lo que quiere, es muy exigente y muestra su hambre. Es un entrenador joven y ya se ven mejoras con el balón. Todos vamos a trabajar para estar en las mejores condiciones y alcanzar los objetivos”, sentenció.

