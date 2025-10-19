Quién es el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20

Bajo el marco de la final del Mundial de Chile Sub 20, en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, la Selección Argentina enfrenta a su par de Marruecos, donde los comandados por Diego Placente buscarán su séptimo título en la categoría, en tanto que los africanos liderados por Mohamed Ouahbi intentarán celebrar por primera vez.

El árbitro del encuentro es el italiano Maurizio Mariani, de 43 años, que estuvo presente en 3 partidos de la competencia juvenil que se lleva a cabo en tierras trasandinas, está acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, que ofician como jueces de línea, mientras que el estadounidense Joe Dickerson es el cuarto árbitro.

Cabe destacar que Mariani no tuvo la chance de arbitrar a los marroquíes durante este campeonato, pero sí a los argentinos: fue en la goleada por 4-0 sobre Nigeria en los octavos de final. También impartió justicia en Egipto–Chile y Brasil–México.

En cuanto a su carrera a nivel clubes, comenzó a dirigir en 2013 y fue recién en 2019 que recibió el ascenso a árbitro internacional. Ya supo decir presente en juegos muy importantes de la Serie A, como así también arbitró en la Champions League y en la Europa League. Además, estuvo en la Copa América 2024.

Desde que inició con su carrera hasta la fecha, el oriundo de la ciudad de Roma dirigió 170 partidos, en los que mostró 769 tarjetas amarillas, expulsó a 19 futbolistas por doble amonestación, y a otros 32 por roja directa.

Maurizio Mariani, el árbitro de la final del Mundial de Chile Sub 20. (Getty Images)

El camino de Argentina a la final

Argentina llegó a la final del Mundial sub 20 habiendo ganado sus seis partidos en la competencia. Se quedó con el primer lugar del Grupo D tras vencer a Cuba, Australia e Italia. Luego, en Octavos de Final, superó a Nigeria, en Cuartos hizo lo propio con México y en Semifinales se impuso ante Colombia.

Fecha 1: Argentina 3-1 Cuba

Argentina 3-1 Cuba Fecha 2: Argentina 4-1 Australia

Argentina 4-1 Australia Fecha 3: Argentina 1-0 Italia

Argentina 1-0 Italia Octavos : Argentina 4-0 Nigeria

: Argentina 4-0 Nigeria Cuartos : Argentina 2-0 México

: Argentina 2-0 México Semifinal: Argentina 1-0 Colombia

El camino de Marruecos a la final

Marruecos, por su parte, se quedó con el Grupo C, también llamado el ‘Grupo de la Muerte’ del Mundial sub 20, ya que incluía a los campeones de Sudamérica, Norteamérica y Europa: Brasil, México y España. Los africanos ganaron sus primeros dos partidos ante La Roja y el Scratch y cayeron contra los aztecas. Eso fue suficiente para ganar el grupo con seis puntos. Corea del Sur, Estados Unidos y Francia fueron sus víctimas en las rondas de eliminación directa.

Fecha 1: Marruecos 2-0 España

Marruecos 2-0 España Fecha 2: Marruecos 2-1 Brasil

Marruecos 2-1 Brasil Fecha 3: Marruecos 0-1 México

Marruecos 0-1 México Octavos : Marruecos 2-1 Corea del Sur

: Marruecos 2-1 Corea del Sur Cuartos : Marruecos 3-1 Estados Unidos

: Marruecos 3-1 Estados Unidos Semifinal: Marruecos 1-1 Francia (5-4 pen.)

El cuadro del Mundial de Chile Sub 20