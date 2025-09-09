Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

La selección de Sudamérica que compite en Concacaf, es dirigida por un pupilo de Johan Cruyff y puede jugar el primer Mundial de su historia

Tras un gran inicio en la fase final de las Eliminatorias, el seleccionado que comparte fronteras con Brasil pero tiene tradición de fútbol neerlandesa se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo.

Por Juan Ignacio Portiglia

El equipo sumó 4 puntos en sus primeras dos presentaciones en la Eliminatoria.
© Icon Sportswire via Getty ImagesEl equipo sumó 4 puntos en sus primeras dos presentaciones en la Eliminatoria.

El hecho de que Estados Unidos, México y Canadá hayan recibido el privilegio de organizar de manera conjunta el Mundial de 2026, primero de la historia que se disputará con 48 seleccionados participantes, ha abierto grandes oportunidades en Concacaf para países poco habituados a codearse con la élite del fútbol mundial.

Sin tres de los candidatos habituales a quedarse con un cupo, la fase final de la Eliminatoria, que comenzó a disputarse en la presente Fecha FIFA, está dividida en tres grupos de cuatro seleccionados cada uno. Los primeros de cada grupo obtendrán su pasaje directo a la Copa del Mundo y los dos mejores segundos accederán a un repechaje.

Un detalle cuanto menos curioso es que entre los 12 países que compiten por estar en el próximo Mundial podría colarse un representante más de Sudamérica cuya selección históricamente ha formado parte de Concacaf y no de Conmebol como asociación miembro. Se trata de Surinam, el más pequeño de los países de América del Sur, que limita con Brasil pero casi no ha heredado nada de su rica tradición futbolística.

Bajo dominio de los Países Bajos hasta decretar su independencia en 1975, de allí proviene su tradición futbolística, al punto que sus dos entrenadores han llegado a defender la camiseta del seleccionado neerlandés. El principal, Stanley Menzo, es un ex arquero que se destacó en Ajax llegando a conquistar seis títulos nacionales, además de una Europa League y una Recopa de Europa entre 1983 y 1994. Allí fue pupilo del legendario Johan Cruyff, quien como su entrenador llegó a decir que “era uno de los primeros porteros que también podía dejar su huella como jugador de campo” por su gran técnica con los pies.

Surinam sumó 4 puntos sobre 6 posibles y lidera su grupo en la fase final de las Eliminatorias Concacaf.

Surinam sumó 4 puntos sobre 6 posibles y lidera su grupo en la fase final de las Eliminatorias Concacaf.

Quien recientemente se unió al cuerpo técnico como colaborador, Henk Fraser, jugó durante nueve temporadas con Feyenoord en los años 90 y conquistó un total de siete títulos en el club. Además, integró la nómina de la Selección de Países Bajos el Mundial de 1990. Un detalle más de la tradición futbolística de Surinam es la gran cantidad de talentos que le arrebató su colonizador, como Edgar Davids, Clarence Seedorf, Jimmy Floyd Hasselbaink, Virgil van Dijk, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Patrick Kluivert, solo por mencionar algunos.

Publicidad

El Mundial, más cerca que nunca

Después de una Copa de Oro que lo despidió en fase de grupos con nada más que un punto, la Selección de Surinam tuvo un gran inicio en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, cosechando cuatro puntos producto de un empate como local ante Panamá y la victoria de este lunes 2-1 como visitante de El Salvador, para finalizar la doble fecha en la primera posición del Grupo A que completa la Selección de Guatemala.

Tweet placeholder

El seleccionado panameño, que partía como el máximo candidato a quedarse con el grupo y por ende con la clasificación directa al Mundial, no ha tenido un buen inicio y solo cosechó dos empates. Otro detalle que acrecienta la expectativa en Surinam es que la próxima fecha, ya en octubre, le tocará recibir a Guatemala que está última con solo un punto. De conseguir una victoria, podría consolidad una ventaja importante con solo tres jornadas por disputarse.

Publicidad

Experiencia europea

Además de la mencionada carrera en Europa de los dos principales integrantes de su cuerpo técnico, un total de 19 de los 23 convocados para la doble fecha de septiembre militan en el Viejo Continente. Siete lo hacen en el fútbol neerlandés, aunque ninguno de ellos en los principales equipos.

Su capitán, Shaquille Pinas, se desempeña en el Al-Kholood Club de Arabia Saudita, mientras los goleadores del reciente triunfo 2-1 ante El Salvador que los catapultó a la primera posición del Grupo A, Dhoraso Klas y Sheraldo Becker, lo hacen en el FC Iberia de Georgia y Osasuna de España respectivamente.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Beckham vaticina la presencia de Messi en la Copa del Mundo 2026
Selección Argentina

Beckham vaticina la presencia de Messi en la Copa del Mundo 2026

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Argentina de ganar el Mundial 2026: fuera del top 3
Selección Argentina

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Argentina de ganar el Mundial 2026: fuera del top 3

Messi volvió a poner en duda su participación en el Mundial 2026: "Sólo Dios lo sabe"
Selección Argentina

Messi volvió a poner en duda su participación en el Mundial 2026: "Sólo Dios lo sabe"

Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"
Fútbol europeo

Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo