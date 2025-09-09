La selección de Sudamérica que compite en Concacaf, es dirigida por un pupilo de Johan Cruyff y puede jugar el primer Mundial de su historia

El hecho de que Estados Unidos, México y Canadá hayan recibido el privilegio de organizar de manera conjunta el Mundial de 2026, primero de la historia que se disputará con 48 seleccionados participantes, ha abierto grandes oportunidades en Concacaf para países poco habituados a codearse con la élite del fútbol mundial.

Sin tres de los candidatos habituales a quedarse con un cupo, la fase final de la Eliminatoria, que comenzó a disputarse en la presente Fecha FIFA, está dividida en tres grupos de cuatro seleccionados cada uno. Los primeros de cada grupo obtendrán su pasaje directo a la Copa del Mundo y los dos mejores segundos accederán a un repechaje.

Un detalle cuanto menos curioso es que entre los 12 países que compiten por estar en el próximo Mundial podría colarse un representante más de Sudamérica cuya selección históricamente ha formado parte de Concacaf y no de Conmebol como asociación miembro. Se trata de Surinam, el más pequeño de los países de América del Sur, que limita con Brasil pero casi no ha heredado nada de su rica tradición futbolística.

Bajo dominio de los Países Bajos hasta decretar su independencia en 1975, de allí proviene su tradición futbolística, al punto que sus dos entrenadores han llegado a defender la camiseta del seleccionado neerlandés. El principal, Stanley Menzo, es un ex arquero que se destacó en Ajax llegando a conquistar seis títulos nacionales, además de una Europa League y una Recopa de Europa entre 1983 y 1994. Allí fue pupilo del legendario Johan Cruyff, quien como su entrenador llegó a decir que “era uno de los primeros porteros que también podía dejar su huella como jugador de campo” por su gran técnica con los pies.

Surinam sumó 4 puntos sobre 6 posibles y lidera su grupo en la fase final de las Eliminatorias Concacaf.

Quien recientemente se unió al cuerpo técnico como colaborador, Henk Fraser, jugó durante nueve temporadas con Feyenoord en los años 90 y conquistó un total de siete títulos en el club. Además, integró la nómina de la Selección de Países Bajos el Mundial de 1990. Un detalle más de la tradición futbolística de Surinam es la gran cantidad de talentos que le arrebató su colonizador, como Edgar Davids, Clarence Seedorf, Jimmy Floyd Hasselbaink, Virgil van Dijk, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Patrick Kluivert, solo por mencionar algunos.

El Mundial, más cerca que nunca

Después de una Copa de Oro que lo despidió en fase de grupos con nada más que un punto, la Selección de Surinam tuvo un gran inicio en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, cosechando cuatro puntos producto de un empate como local ante Panamá y la victoria de este lunes 2-1 como visitante de El Salvador, para finalizar la doble fecha en la primera posición del Grupo A que completa la Selección de Guatemala.

El seleccionado panameño, que partía como el máximo candidato a quedarse con el grupo y por ende con la clasificación directa al Mundial, no ha tenido un buen inicio y solo cosechó dos empates. Otro detalle que acrecienta la expectativa en Surinam es que la próxima fecha, ya en octubre, le tocará recibir a Guatemala que está última con solo un punto. De conseguir una victoria, podría consolidad una ventaja importante con solo tres jornadas por disputarse.

Experiencia europea

Además de la mencionada carrera en Europa de los dos principales integrantes de su cuerpo técnico, un total de 19 de los 23 convocados para la doble fecha de septiembre militan en el Viejo Continente. Siete lo hacen en el fútbol neerlandés, aunque ninguno de ellos en los principales equipos.

Su capitán, Shaquille Pinas, se desempeña en el Al-Kholood Club de Arabia Saudita, mientras los goleadores del reciente triunfo 2-1 ante El Salvador que los catapultó a la primera posición del Grupo A, Dhoraso Klas y Sheraldo Becker, lo hacen en el FC Iberia de Georgia y Osasuna de España respectivamente.