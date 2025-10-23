La sorpresiva reacción de Lamine Yamal cuando le preguntaron si Real Madrid roba: “Hostia”

No es una novedad que existan polémicas en el fútbol español y que tengan a Real Madrid y Barcelona como principales protagonistas. Al ser, por mucho, los equipos más grandes del país y dos de los más importantes de todo el planeta, es habitual que estén en el centro de la escena ante algunas decisiones arbitrales. Ahora, en la previa del clásico, Lamine Yamal rompió el silencio.

El juvenil del conjunto catalán toma cada vez más relevancia y su palabra genera un impacto más fuerte con el paso del tiempo debido a su importancia. En una reunión cotidiana de la Kings League, dejó una frase que generó mucho revuelo en el ambiente y mucho más aún a falta de tan pocos días para que se desarrolle El Clásico por una nueva fecha de LaLiga este próximo domingo.

Lo cierto es que en la transmisión mencionada anteriormente, Lamine protagonizó un ida y vuelta interesante con Ibai Llanos, sobre los elencos de cada uno. Ante la acusación de que el equipo del streamer suele ser beneficiado, surgió la comparación con Real Madrid y el influencer consultó: “Ah, ¿El Madrid roba?“. El futbolista, con su respuesta, redobló la apuesta…

Lejos de bajar la espuma y gambetear la polémica contra su clásico rival en la previa del encuentro, rápidamente Yamal soltó: “¡Hombre! A ver, a ver…”. Después de haber deslizado sutilmente esa irónica respuesta sobre las ayudas arbitrales del gigante español, algunos pocos segundos más tarde, volvió a insistir con lo mismo. “Hostia, a ver…”, agregó el joven talentoso.

Instantes antes de que se desarrolle esta cuestión, le consultaron a Lamine si Porcinos es Real Madrid. Sin afirmar o negar, fue contundente con la contestación y aumentó la controversia. “Roban, se quejan…”, fue la frase que enunció el habilidoso que está entre los mejores jugadores de todo el mundo y viene de quedar en el segundo lugar en el Balón de Oro que ganó Dembélé.

Cuándo es El Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Por la fecha 10 de LaLiga y con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario, Real Madrid y Barcelona se enfrentan el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas de Argentina. Cabe recordar que el elenco merengue es el líder con 24 puntos, mientras que el conjunto catalán es el escolta con 22 unidades, por lo que podría haber un cambio fuerte en lo más alto de la tabla.

