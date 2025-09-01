Es tendencia:
La verdad sobre la versión de la clasificación de Universidad de Chile y la eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana

Mientras se divulgaron distintos rumores sobre una posible resolución de Conmebol, se aguardan novedades en las próximas horas.

Por Nahuel De Hoz

Los hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron incidentes en el Estadio Libertadores de América.
Después de lo que fueron los escalofriantes incidentes que se desarrollaron en las tribunas y alrededores del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile mientras estaban en disputa los octavos de final de la Copa Sudamericana, ahora la Conmebol debe tomar una decisión para determinar quién clasifica.

Al momento en el que se suspendió el partido, el conjunto trasandino estaba ganando 2-1 en el global y virtualmente clasificando a la siguiente instancia, mientras que los de Avellaneda quedaban eliminados de la competición. Sin embargo, en ningún momento se pudo reanudar el compromiso y el ente regulador del fútbol sudamericano está próximo a comunicar el fallo.

Debido al resultado parcial a la hora de los hechos y sumado a distintas cuestiones sobre los hechos de violencia que transcurrieron en las tribunas, los rumores indican que U. de Chile avanza de ronda e Independiente es descalificado. Pero esto no es cierto, todavía no se sabe cuál es la resolución final sobre los brutales acontecimientos que se dieron aquella recordada noche.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, todavía la Conmebol no se expidió al respecto y además este martes los dirigentes de ambos clubes viajan a presenciar una audiencia. De esta manera, se puede asegurar que hasta el momento las versiones que circulan son falsas y debe aguardarse el comunicado formal que publicará el ente regulador a través de sus redes sociales.

Los jugadores de Independiente y U de Chile en el encuentro por Copa Sudamericana.

Cabe destacar que mientras tanto, Alianza Lima es el elenco que está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y espera atentamente la decisión para enterarse así cuál será su rival en dicha fase. Incluso se barajó la posibilidad de que clasifique automáticamente a semifinales si ambas instituciones son descalificadas de la mencionada competencia continental.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Una vez que se informe el fallo final de Conmebol, se desarrollarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana los días jueves 18 y 25 de septiembre. El compromiso por el primero de los partidos se disputará en el Estadio Matute ubicado en Lima, Perú, mientras que la revancha tendrá como sede el recinto de Independiente o Universidad de Chile, según quién avance de ronda.

