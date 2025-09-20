Es tendencia:
Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y tres cracks más: los cinco máximos favoritos a ganar el Balón de Oro 2025

El próximo lunes 22 de septiembre se conocerá al nuevo Balón de Oro. Estos son los jugadores con más chances de ganarlo.

Por Lautaro Tiburzio

La espera para conocer al nuevo Balón de Oro ya entra en su recta final. La entrega del trofeo al mejor jugador de la temporada por parte de France Football se dará este lunes 22 de septiembre en París y, lógicamente, los 30 nominados a ganarlo parten con la ilusión de conquistar el mundo al quedar confirmado como el sucesor de Rodri Hernández.

Está claro que unos tienen más chances que otros por lo realizado en términos individuales y grupales durante la campaña 2024/25. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, en los papeles, son los dos futbolistas con mayores posibilidades de pelearse esta edición del Balón de Oro, pero no son los únicos que aparecen como fuertes contendientes.

En las gateras encontramos otros tres nombres importantes que también sueñan con quedarse con el BdO que se entregará en poco menos de 48 horas en París. Además de Yamal y Dembélé, los medios de todo el mundo, periodistas, inteligencias artificiales y los protagonistas mismos coinciden en que Kylian Mbappé, Mohamed Salah y Raphinha son serios contendientes al trofeo.

Entre los que también tienen importantes posibilidades figuran cracks como Vitinha, Achraf Hakimi y Cole Palmer. Cabe destacar que todos los mencionados han sido fundamentales en aporte goleador para sus equipos, así como también consiguieron títulos importantes en el plano local o internacional. De todas formas, de no mediar sorpresas, el Balón de Oro será para Dembélé o para Lamine Yamal. El próximo lunes se conocerá fehacientemente.

Los 30 nominados al Balón de Oro

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
  • Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).
  • Lautaro Martínez (Inter, Italia).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Nuno Mendes (PSG, Francia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
  • Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Scott McTominay (Nápoli, Italia).
  • Robert Lewandowski (Barcelona, España).
  • Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
  • Achraf Hakimi (PSG, Francia).
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
  • Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
  • Denzel Dumfries (Inter, Italia).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Vitinha (PSG, Francia).
  • Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
  • Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (PSG, Francia).
  • Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
  • Raphinha (Barcelona, España).
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París.

