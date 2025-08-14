Tres IA se pusieron de acuerdo y eligieron al ganador del Balón de Oro 2025 de forma unánime

El próximo lunes 22 de septiembre sabremos oficialmente quién se quedará con el Balón de Oro 2025 y será el sucesor de Rodri como dueño del título de Mejor Jugador del Mundo. Sin el propio Rodri, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema ni Modric en la lista de 30 nominados, un nuevo jugador será galardonado.

Y en un año donde la Inteligencia Artificial ha dado un paso adelante bastante importante, en BOLAVIP hemos decidido ir más allá y preguntarle no a una sino a tres IA diferentes sobre su parecer de cara a la votación. Las elegidas fueron ChatGPT, en su versión 5.0, la IA de Google conocida como Gemini y Grok, la IA de X. Todas ellas dieron el mismo veredicto: Ousmane Dembélé será el ganador.

Ousmane Dembélé, el favorito de las IA para el Balón de Oro 2025.

La explicación de las IA sobre por qué el Balón de Oro 2025 será de Ousmane Dembélé

De acuerdo a ChatGPT 5.0, Ousmane Dembélé es el “clarísimo favorito“, y lo argumenta de la siguiente forma: “fundamental en el triplete, con 33 goles y 15 asistencias en 49 partidos, agresivo en la Champions League e incluido en los análisis de favorito número 1.”

Gemini fue por un camino similar, y explicó: “Es el principal favorito. Lideró al PSG en su histórico triplete (Ligue 1, Champions League, Copa de Francia) tras la salida de Mbappé. Su desempeño fue decisivo en los partidos clave, aportando desequilibrio, asistencias y goles.”

ChatGPT, Gemini y Grok se pusieron de acuerdo en que Dembélé debe ganar el Balón de Oro.

Finalmente, Grok fue la que más se explayó al respecto: “Dembélé es el favorito principal; destacando por sus 35 goles y 15-17 asistencias en 53 partidos durante la temporada 2024-25. Su liderazgo en la histórica conquista de la Champions League por el PSG, con actuaciones clave como goles y asistencias ante equipos como Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid e Inter (en la final), lo posicionan como el candidato más fuerte.”

Finalmente señaló lo sucedido este miércoles, con la conquista de la Supercopa UEFA: “Además, su impacto en la Supercopa de Europa (asistencia decisiva) y el respaldo de figuras como Luis Enrique y Vitinha refuerzan su candidatura.”

Los Top Ten de cada IA

Todavía quedan algunas situaciones poco claras en el criterio de las IA; Gemini no pone a Vitinha en un Top Ten, mientras que para ChatGPT y Grok, está entre los cuatro mejores de la temporada. Mbappé entra en un top cuatro para Grok, pero no entre los 10 de ChatGPT. En cualquier caso, sus elecciones fueron las siguientes:

El Top Ten del Balón de Oro según ChatGPT

Ousmane Dembélé (PSG/Francia) Lamine Yamal (Barcelona/España) Raphinha (Barcelona/Brasil) Vitinha (PSG/Portugal) Mohamed Salah (Liverpool/Noruega) João Neves (PSG/Portugal) Achraf Hakimi (PSG/Marruecos) Pedri (Barcelona/España) Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia) Nuno Mendes (PSG/Portugal)

El Top Ten del Balón de Oro según Gemini

Ousmane Dembélé (PSG/Francia) Lamine Yamal (Barcelona/España) Achraf Hakimi (PSG/Marruecos) Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia) Virgil van Dijk (Liverpool/Países Bajos) Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia) Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia) Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil) Lautaro Martínez (Inter de Milán/Argentina) Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

El Top Ten del Balón de Oro según Grok

Ousmane Dembélé (PSG/Francia) Vitinha (PSG/Portugal) Lamine Yamal (Barcelona/España) Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia) Mohamed Salah (Liverpool/Egipto) Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil) Erling Haaland (Manchester City/Noruega) Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra) Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra) Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

La lista completa del Balón de Oro 2025