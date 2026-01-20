Es tendencia:
Eduardo Domínguez marcó su posición sobre la posible vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes: “Tendrá que ver su situación personal”

El DT del Pincha confirmó que están buscando un defensor, pero le pasó la responsabilidad al ex jugador de la Selección Argentina, que tiene contrato con Racing.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor define su futuro, entre Racing y Estudiantes.
© Getty ImagesEl defensor define su futuro, entre Racing y Estudiantes.

Marcos Rojo tiene contrato con Racing hasta mediados de 2026 y una cláusula en favor del club para extender ese vínculo hasta fin de año. Si bien el defensor no terminó de afianzarse como titular, está bien considerado por Gustavo Costas, pero así y todo estaría analizando seriamente la posibilidad de regresar a Estudiantes de La Plata, club con el que también había mantenido conversaciones al desvincularse de Boca.

El Pincha, que defenderá el título de campeón del Clausura 2025, viene de estrenarse oficialmente en este 2026 con victoria 4-0 sobre Ituzaingó por Copa Argentina. Tras ese encuentro disputado en cancha de Banfield, el propio Eduardo Domínguez dio a conocer su posición en relación a esa posible vuelta, a la vez que aclaró cuál es la situación del defensor.

“Por lo que tengo entendido, está entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició. Entonces, si la dirigencia está de acuerdo, los compañeros están de acuerdo, tendrá que ver su situación personal con el club que lo contrató. Nosotros seguimos nuestro camino y claro que estamos buscando un central. Pero no tiene que ver con que llegue Marcos o no”, manifestó el DT.

Y aclaró: “Sí reconozco su gran carrera, su gran capacidad de liderazgo. Si tiene ganas de cerrar su círculo en Estudiantes, habla de lo que el club es para él, por más que haya tomado otras decisiones en otros momentos. Nosotros estamos buscando un central más allá de lo que pase con Marcos Rojo”.

¿Rojo cambió su postura a último momento?

Después que Eduardo Domínguez hiciera pública su posición respecto a un posible regreso de Marcos Rojo a Estudiantes, desde el portal platense Infocielo adelantaron que el defensor habría tomado la decisión de continuar en Racing para cumplir su contrato.

Esto habría tenido lugar, siempre según el medio en cuestión, después de mantener una charla tanto con el presidente Diego Milito como con el entrenador Gustavo Costas. Durante la misma, en La Academia se comprometieron a dejarlo salir a mediados de año sin que ello represente ningún costo para el defensor, cediendo ese beneficio que tenían para prolongar el contrato por seis meses más.

