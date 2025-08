Ganó 9 títulos en Barcelona, jugó con Messi y lo ninguneó como a Lamine Yamal: “No marca la diferencia”

Desde que Lamine Yamal irrumpió en Barcelona, el mundo entero lo comparó con Lionel Messi. Pasó el tiempo, y los fanáticos continuaron con las semejanzas entre los dos futbolistas que surgieron de La Masía. Aunque hay muchos que han sostenido que el español superará al argentino.

Más allá de que el nacido en Esplugues de Llobregat, que es candidato a ganar el Balón de Oro en 2025, tiene muchísima carrera por delante, uno de los ex compañeros de Messi en el Blaugrana se refirió a la calidad de cada uno, pero no lo hizo con grandes laureles. Al contrario, los minimizó.

Jeffrén Suárez, que también se inició en las formativas de Barcelona y recién en 2009 dio al salto al fútbol profesional en dicha institución (estuvo hasta 2011), dialogó con el podcast Helado oscuro y destacó que la nueva estrella que tiene la institución aún no ha madurado.

“Tiene 18 años y es normal que no sepa las consecuencias de sus actos, pero hay que cogerlo, porque si no lo coges a tiempo… olvídate”, exclamó. Pese a la crítica, aún confía en sus dotes deportivos y en que el cuadro español lo colocará en el riel correcto: “Creo que el Barça hará bien las cosas”.

Si bien le gusta cómo se mueve en el campo de juego, el ex mediocampista venezolano que se retiró en el fútbol tailandés apuntó de lleno contra Yamal: “No es el que marca la diferencia. El Barcelona tiene jugadores muy buenos y la gente habla de Pedri”, lanzó. Y allí aprovechó para arremeter contra el argentino, con quien logró un total de 9 títulos: “Es como lo de que si Xavi e Iniesta no hubieran jugado con Messi, Messi no sería lo que es. Mira cuando se fue al PSG…”, dijo.

Jeffren junto a Carles Puyol y Pedro Rodríguez.

Los títulos de Jeffren en Barcelona

Competición Club Año Copa del Rey FC Barcelona 2008-09 Supercopa de España FC Barcelona 2009 Supercopa de Europa FC Barcelona 2009 Mundial de Clubes FC Barcelona 2009 Primera División de España FC Barcelona 2009-10 Supercopa de España FC Barcelona 2010 Primera División de España FC Barcelona 2010-11 UEFA Champions League FC Barcelona 2011

Jeffrén Suárez, un trotamundos del fútbol

A sus 37 años, el nacido en Venezuela vive ya otra etapa de su vida. Tras dejar Barcelona jugaría en destinos como Sporting Lisboa, Valladolid, Grasshoper de Suiza, Larnaca de Chipre, NK Slaven Koprivnica de Croacia o en Lamphun Warrior FC de Tailandia. Desde 2022 que se encuentra inmerso en proyectos personales y lejos de la actividad futbolística.

Llegó a disputar cuatro partidos con la mayor de la Vinotinto entre 2015 y 2016. De la mano del conjunto culé alcanzó a tener la medalla oficial de 9 de los 14 títulos de la era Guardiola.

