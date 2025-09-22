Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro tras la elección de Ousmane Dembélé

Este lunes 22 de septiembre, es un día muy importante en el fútbol. Después de una largo año en el que transcurrió de todo, la mítica revista France Football anuncia el nuevo ganador del Balón de Oro 2025. Aunque la gran disputa era entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, solo uno de ellos se convirtió en el mejor jugador del mundo durante la temporada 2024/25.

En la edición número 69 de la historia de este relevante premio que mantiene en vilo a todo el ambiente deportivo, no es el único premio que otorga. Es que además del ya mencionado, en esta extraordinaria ceremonia también se hace la entrega de otros 12 trofeos individuales que destacan lo hecho por futbolistas tanto en la rama masculina como en la femenina.

Lo cierto es que Dembélé es el ganador del Balón de Oro. Por su impresionante nivel personal a lo largo de toda la temporada con la camiseta de París Saint-Germain y la Selección de Francia, el delantero se quedó con el galardón más importante del mundo y ahora se convirtió en el mejor futbolista del planeta, según informó la revista especializada France Football.

A lo largo del ciclo 2024/25, el atacante disputó un total de 53 partidos oficiales entre los que convirtió 35 goles y repartió 16 asistencias, cifras impresionantes. Como si eso no fuera suficiente, a nivel colectivo fue la figura en todas las consagraciones de PSG. Es que su equipo conquistó: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, UEFA Champions League y Supercopa de la UEFA.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025. (@ballondor)

Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro

2025 | Ousmane Dembélé

2024 | Rodri Hernández

2023 | Lionel Messi

2022 | Karim Benzema

2021 | Lionel Messi

2019 | Lionel Messi

2018 | Luka Modrić

2017 | Cristiano Ronaldo

2016 | Cristiano Ronaldo

2015 | Lionel Messi

2014 | Cristiano Ronaldo

2013 | Cristiano Ronaldo

2012 | Lionel Messi

2011 | Lionel Messi

2010 | Lionel Messi

2009 | Lionel Messi

2008 | Cristiano Ronaldo

2007 | Kaká

2006 | Fabio Cannavaro

2005 | Ronaldinho

2004 | Andriy Shevchenko

2003 | Pavel Nedved

2002 | Ronaldo Nazário

2001 | Michael Owen

2000 | Luís Figo

1999 | Rivaldo

1998 | Zinedine Zidane

1997 | Ronaldo Nazário

1996 | Matthias Sammer

1995 | George Weah

1994 | Hristo Stoichkov

1993 | Roberto Baggio

1992 | Marco van Basten

1991 | Jean-Pierre Papin

1990 | Lothar Matthäus

1989 | Marco van Basten

1988 | Marco van Basten

1987 | Ruud Gullit

1986 | Igor Belánov

1985 | Michel Platini

1984 | Michel Platini

1983 | Michel Platini

1982 | Paolo Rossi

1981 | Karl-Heinz Rummenigge

1980 | Karl-Heinz Rummenigge

1979 | Kevin Keegan

1978 | Kevin Keegan

1977 | Allan Simonsen

1976 | Franz Beckenbauer

1975 | Oleg Blojín

1974 | Johan Cruyff

1973 | Johan Cruyff

1972 | Franz Beckenbauer

1971 | Johan Cruyff

1970 | Gerd Müller

1969 | Gianni Rivera

1968 | George Best

1967 | Flórian Albert

1966 | Bobby Charlton

1965 | Eusébio da Silva

1964 | Denis Law

1963 | Lev Yashin

1962 | Josef Masopust

1961 | Omar Sívori

1960 | Luis Suárez

1959 | Alfredo Di Stéfano

1958 | Raymond Kopa

1957 | Alfredo Di Stéfano

1956 | Stanley Matthews

Publicidad

Publicidad

ver también Entrega del Balón de Oro 2025: se conocen los primeros resultados