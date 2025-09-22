Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro tras la elección de Ousmane Dembélé

Este lunes 22 de septiembre, es un día muy importante en el fútbol. Después de una largo año en el que transcurrió de todo, la mítica revista France Football anuncia el nuevo ganador del Balón de Oro 2025. Aunque la gran disputa era entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, solo uno de ellos se convirtió en el mejor jugador del mundo durante la temporada 2024/25.
En la edición número 69 de la historia de este relevante premio que mantiene en vilo a todo el ambiente deportivo, no es el único premio que otorga. Es que además del ya mencionado, en esta extraordinaria ceremonia también se hace la entrega de otros 12 trofeos individuales que destacan lo hecho por futbolistas tanto en la rama masculina como en la femenina.
Lo cierto es que Dembélé es el ganador del Balón de Oro. Por su impresionante nivel personal a lo largo de toda la temporada con la camiseta de París Saint-Germain y la Selección de Francia, el delantero se quedó con el galardón más importante del mundo y ahora se convirtió en el mejor futbolista del planeta, según informó la revista especializada France Football.
A lo largo del ciclo 2024/25, el atacante disputó un total de 53 partidos oficiales entre los que convirtió 35 goles y repartió 16 asistencias, cifras impresionantes. Como si eso no fuera suficiente, a nivel colectivo fue la figura en todas las consagraciones de PSG. Es que su equipo conquistó: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, UEFA Champions League y Supercopa de la UEFA.
Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025. (@ballondor)
Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro
- 2025 | Ousmane Dembélé
- 2024 | Rodri Hernández
- 2023 | Lionel Messi
- 2022 | Karim Benzema
- 2021 | Lionel Messi
- 2019 | Lionel Messi
- 2018 | Luka Modrić
- 2017 | Cristiano Ronaldo
- 2016 | Cristiano Ronaldo
- 2015 | Lionel Messi
- 2014 | Cristiano Ronaldo
- 2013 | Cristiano Ronaldo
- 2012 | Lionel Messi
- 2011 | Lionel Messi
- 2010 | Lionel Messi
- 2009 | Lionel Messi
- 2008 | Cristiano Ronaldo
- 2007 | Kaká
- 2006 | Fabio Cannavaro
- 2005 | Ronaldinho
- 2004 | Andriy Shevchenko
- 2003 | Pavel Nedved
- 2002 | Ronaldo Nazário
- 2001 | Michael Owen
- 2000 | Luís Figo
- 1999 | Rivaldo
- 1998 | Zinedine Zidane
- 1997 | Ronaldo Nazário
- 1996 | Matthias Sammer
- 1995 | George Weah
- 1994 | Hristo Stoichkov
- 1993 | Roberto Baggio
- 1992 | Marco van Basten
- 1991 | Jean-Pierre Papin
- 1990 | Lothar Matthäus
- 1989 | Marco van Basten
- 1988 | Marco van Basten
- 1987 | Ruud Gullit
- 1986 | Igor Belánov
- 1985 | Michel Platini
- 1984 | Michel Platini
- 1983 | Michel Platini
- 1982 | Paolo Rossi
- 1981 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1980 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1979 | Kevin Keegan
- 1978 | Kevin Keegan
- 1977 | Allan Simonsen
- 1976 | Franz Beckenbauer
- 1975 | Oleg Blojín
- 1974 | Johan Cruyff
- 1973 | Johan Cruyff
- 1972 | Franz Beckenbauer
- 1971 | Johan Cruyff
- 1970 | Gerd Müller
- 1969 | Gianni Rivera
- 1968 | George Best
- 1967 | Flórian Albert
- 1966 | Bobby Charlton
- 1965 | Eusébio da Silva
- 1964 | Denis Law
- 1963 | Lev Yashin
- 1962 | Josef Masopust
- 1961 | Omar Sívori
- 1960 | Luis Suárez
- 1959 | Alfredo Di Stéfano
- 1958 | Raymond Kopa
- 1957 | Alfredo Di Stéfano
- 1956 | Stanley Matthews
