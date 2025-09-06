Es tendencia:
Neymar, envuelto en un escándalo: la multimillonaria cantidad de dinero que heredaría y le traería problemas judiciales

El brasileño fue incluido en el testamento de un desconocido millonario y le generaría una gran complicación fiscal.

Por Julián Mazzara

Neymar, la figura de Santos.
Es uno de los deportistas mejores pagos del planeta, no solo por lo que percibe en Santos, sino también por la incontable cantidad de contratos publicitarios que firmó a lo largo de toda su carrera. La fortuna que amasa Neymar es muy grande, pero ahora podría aumentar en demasía, pero por una acción totalmente ajena al fútbol.

A lo largo de las últimas horas, según informaron medios locales, al delantero de 33 años nacido en Mogi das Cruzes lo incluyeron en el testamento de un multimillonario brasileño, cuya identidad no fue revelada. Si bien restan algunos trámites, el ex Barcelona recibiría una fortuna: 846 millones de dólares.

Más allá de lo que percibe mensualmente en el Peixe, este ingreso de dinero le generaría un enorme inconveniente legal a Ney. El testamento se formalizó en una oficina de Porto Alegre, tal como confirmado el rotativo brasileño ‘RIC‘, y se acreditó el pasado 12 de junio con la supuesta presencia de dos testigos. Incluso, en la noticia se adjuntó una fotografía del documento oficial que permitiría el ingreso de dinero a las cuentas del futbolista.

No quedan dudas que los cerca de mil millones de dólares no le cambiará la vida en cuanto a lo económico, pero a Neymar podría generarle algunos problemas legales. Según la fuente citada, el empresario sostuvo que “se identifica con él a nivel personal”, ya que explica que el 10 de Santos “le recuerda a su propio padre fallecido”.

Neymar, estrella de Santos. (Buda Mendes/Getty Images)

Por otra parte, el empresario le explicó a Metrópoles que, el hecho de sufrir “difamaciones” lo acercó al futbolista, con quien se ve reflejado porque también sostiene que es “un hombre de familia”. Además, reveló: “Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco”.

Por esa razón, quiere que el ex Paris Saint-Germain, quien no se expresó al respecto, reciba la fortuna. Incluso, manifestó que no ve con buenos ojos que el gobierno nacional se quede con el dinero. Pero para que todo esto ocurra, los tribunales brasileños deberán aprobar el giro del dinero. Mientras tanto, los abogados del jugador siguen trabajando porque, según AS, este asunto podría generarle complicaciones legales.

Julián Mazzara

