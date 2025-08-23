Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Franco Mastantuono con Mbappé

Luego de su debut en Real Madrid, el talentoso argentino recibió elogios de sus compañeros y del entrenador, que hasta lo equiparó con el crack francés.

Por Nahuel De Hoz

Xabi Alonso, director técnico español de Real Madrid.
© GettyXabi Alonso, director técnico español de Real Madrid.

Luego de varios meses de espera, finalmente Franco Mastantuono tuvo su debut con la camiseta de Real Madrid y demostró estar a la altura. Tal es así que el talentoso argentino recibió fuertes elogios de sus compañeros y del propio Xabi Alonso, que volvió a tener palabras de reconocimiento por sus notables condiciones técnicas que aportan un valor significativo al elenco.

En la previa del encuentro de este domingo donde el conjunto merengue se medirá ante Real Oviedo por la segunda fecha de la LaLiga, donde el ex River está convocado, el entrenador se encargó de enaltecer nuevamente a la flamante incorporación. Es que su estreno en la Casablanca dejó maravillado al cuerpo técnico y así lo hizo saber con estas nuevas declaraciones.

Lo cierto es que Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Mastantuono con Kylian Mbappé: “Mucha calidad”. El español mencionó al joven albiceleste y al crack francés en la misma frase, debido a que destacaba a los futbolistas con mejor pegada del plantel. Allí, en un grupo muy pequeño, el oriundo de Azul se codea con tres estrellas mundiales.

En un lote privilegiado que solo integran 4 jugadores en ese ítem, el entrenador resaltó a “Arda Güler, Trent Alexander-Arnold”, además del argentino y el galo. Sobre el nacido en Buenos Aires, también se tomó el tiempo de enaltecer una cualidad en las acciones de pelota parada. “Tanto de córner como de falta directa lo hace bien”, manifestó sobre la joya del fútbol argentino.

Tweet placeholder

Sin embargo, no fueron las únicas palabras de elogio de Xabi a Franco. Sobre su estreno con la camiseta del gigante europeo, el director técnico fue categórico con su análisis. “Tuvo un buen impacto y buena energía”, sentenció. Y de cara a este nuevo partido por la segunda jornada del torneo doméstico, agregó: “Como está en la convocatoria, tiene opciones de poder jugar”.

Publicidad

Además, se refirió a qué zona del campo de juego piensa utilizarlo, debido a su polifuncionalidad en el tercio final. “Puede jugar en la última línea y de enganche. En River jugó muchas veces de ’10’ o mediapunta y se acomodó de extremo. Tiene movilidad y capacidad de asociación, es un jugador que no solo hace su jugada individual“, sostuvo Alonso en conferencia de prensa.

Franco Mastantuono, durante su debut en Real Madrid en el encuentro ante Osasuna por LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Franco Mastantuono, durante su debut en Real Madrid en el encuentro ante Osasuna por LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Dani Carvajal, rendido ante Mastantuono

Luego del debut en la primera fecha por el campeonato local, Dani Carvajal se rindió ante Mastantuono. Sin ocultar su opinión, delante del micrófono solo se encargó de elogiarlo por sus primeras acciones. “Con 18 años saltar al Bernabéu, pedir la pelota, tirar un caño, demuestra la personalidad que tiene. Yo creo que nos va a aportar mucho“, confesó el histórico lateral derecho.

Publicidad
Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

ver también

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

Fue a 3 mundiales y ganó 30 títulos, superó un cáncer testicular jugando para Chelsea y se retiró para hacer running

ver también

Fue a 3 mundiales y ganó 30 títulos, superó un cáncer testicular jugando para Chelsea y se retiró para hacer running

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Pasó del Real Madrid al fútbol de Qatar y explicó por qué Mbappé no ganó ningún Balón de Oro
Fútbol europeo

Pasó del Real Madrid al fútbol de Qatar y explicó por qué Mbappé no ganó ningún Balón de Oro

Kylian Mbappé, polémico: eligió a los cinco mejores futbolistas con los que jugó y no nombró a ninguno de Real Madrid
Fútbol europeo

Kylian Mbappé, polémico: eligió a los cinco mejores futbolistas con los que jugó y no nombró a ninguno de Real Madrid

Mbappé considera que Pelé es el mejor jugador del mundo por encima de Messi
Fútbol Internacional

Mbappé considera que Pelé es el mejor jugador del mundo por encima de Messi

Un histórico club europeo en crisis: descendió por escritorio, le sacaron 94 puntos y quedó al borde de ser expulsado de su liga
Fútbol europeo

Un histórico club europeo en crisis: descendió por escritorio, le sacaron 94 puntos y quedó al borde de ser expulsado de su liga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo