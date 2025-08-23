Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Franco Mastantuono con Mbappé

Luego de varios meses de espera, finalmente Franco Mastantuono tuvo su debut con la camiseta de Real Madrid y demostró estar a la altura. Tal es así que el talentoso argentino recibió fuertes elogios de sus compañeros y del propio Xabi Alonso, que volvió a tener palabras de reconocimiento por sus notables condiciones técnicas que aportan un valor significativo al elenco.

En la previa del encuentro de este domingo donde el conjunto merengue se medirá ante Real Oviedo por la segunda fecha de la LaLiga, donde el ex River está convocado, el entrenador se encargó de enaltecer nuevamente a la flamante incorporación. Es que su estreno en la Casablanca dejó maravillado al cuerpo técnico y así lo hizo saber con estas nuevas declaraciones.

Lo cierto es que Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Mastantuono con Kylian Mbappé: “Mucha calidad”. El español mencionó al joven albiceleste y al crack francés en la misma frase, debido a que destacaba a los futbolistas con mejor pegada del plantel. Allí, en un grupo muy pequeño, el oriundo de Azul se codea con tres estrellas mundiales.

En un lote privilegiado que solo integran 4 jugadores en ese ítem, el entrenador resaltó a “Arda Güler, Trent Alexander-Arnold”, además del argentino y el galo. Sobre el nacido en Buenos Aires, también se tomó el tiempo de enaltecer una cualidad en las acciones de pelota parada. “Tanto de córner como de falta directa lo hace bien”, manifestó sobre la joya del fútbol argentino.

Sin embargo, no fueron las únicas palabras de elogio de Xabi a Franco. Sobre su estreno con la camiseta del gigante europeo, el director técnico fue categórico con su análisis. “Tuvo un buen impacto y buena energía”, sentenció. Y de cara a este nuevo partido por la segunda jornada del torneo doméstico, agregó: “Como está en la convocatoria, tiene opciones de poder jugar”.

Además, se refirió a qué zona del campo de juego piensa utilizarlo, debido a su polifuncionalidad en el tercio final. “Puede jugar en la última línea y de enganche. En River jugó muchas veces de ’10’ o mediapunta y se acomodó de extremo. Tiene movilidad y capacidad de asociación, es un jugador que no solo hace su jugada individual“, sostuvo Alonso en conferencia de prensa.

Franco Mastantuono, durante su debut en Real Madrid en el encuentro ante Osasuna por LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Dani Carvajal, rendido ante Mastantuono

Luego del debut en la primera fecha por el campeonato local, Dani Carvajal se rindió ante Mastantuono. Sin ocultar su opinión, delante del micrófono solo se encargó de elogiarlo por sus primeras acciones. “Con 18 años saltar al Bernabéu, pedir la pelota, tirar un caño, demuestra la personalidad que tiene. Yo creo que nos va a aportar mucho“, confesó el histórico lateral derecho.

