Fue a 3 mundiales y ganó 30 títulos, superó un cáncer testicular jugando para Chelsea y se retiró para hacer running

No hay dudas que uno de los futbolistas que realmente dominó las últimas dos décadas, fue Arjen Robben. El talentoso extremo neerlandés marcó una época a base de gambetas, goles y asistencias, que le permiten tener un protagonismo destacado en el deporte. Y pese a que tuvo incontables éxitos durante su carrera, no todo fue color de rosas ya que tuvo que afrontar una dura enfermedad.

Luego de haber hecho las divisiones inferiores y debutado profesionalmente con Groningen, tuvo un breve paso por PSV que le permitió llegar a Chelsea. En el gigante inglés, el delantero atravesó un difícil momento personal que hasta le generó padecer una fuerte depresión, la cual le costó mucho tiempo dejar atrás. Sin embargo, el verdadero origen de esto es aún más grave.

Con solamente 20 años y mientras transitaba su primer gran desafío en la elite, a Robben le diagnosticaron cáncer testicular. Inmediatamente debió someterse a una cirugía, al mismo tiempo que realizaba el tratamiento correspondiente por la enfermedad. Afortunadamente, solo fue un episodio angustiante porque dejó atrás ambas dificultades y volvió al fútbol más fuerte que antes.

En 2007 fue comprado por Real Madrid en 35 millones de euros, donde escaló un poco más y empezó a demostrar su tremenda calidad. Tan solo dos temporadas le alcanzaron para levantar dos trofeos y despertar el interés de otro equipo enorme de Europa: Bayern Múnich. El mítico cuadro alemán desembolsó 25 millones de euros para quedarse con el atacante de Países Bajos.

Arjen Robben, extremo derecho neerlandés con el trofeo de la UEFA Champions League, luego de la victoria de Bayern Múnich a Borussia Dortmund en 2013. (Getty Images)

En el conjunto bávaro es una leyenda viva. Luego de disputar 309 partidos, convertir 144 goles y repartir 100 asistencias, el neerlandés conquistó 20 títulos. Además de ser un ídolo indiscutido, Robben fue el autor del gol en la final de la UEFA Champions League 2012/13 donde Bayern Múnich venció 2-1 a Borussia Dortmund en el tiempo adicional, convirtiéndose en el máximo responsable.

A nivel internacional, Robben disputó 96 encuentros con la Selección de Países Bajos y sumó 37 anotaciones. En ese lapso disputó 3 Copas del Mundo (2006, 2010 y 2014) y en una de ellas fue subcampeón tras perder la final ante España en el Mundial de Sudáfrica. Además, el veloz y habilidoso delantero jugó otras 3 Eurocopas pero no consiguió levantar ningún trofeo colectivo.

Tras haberse retirado el 4 de julio de 2019 con la camiseta del gigante alemán, Arjen sorprendió al mundo apenas un año después. El 27 de junio de 2020 regresó a las canchas para representar a Groningen, durante una temporada en el club que lo formó. Finalmente, el 15 de julio de 2021 anunció su retiro de manera definitiva y no volvió a ser futbolista profesional.

Arjen Robben, ex futbolista neerlandés, durante la Maratón de Rotterdam. (Getty Images)

Ahora, mientras está a cargo de la categoría Sub-14 de Groningen, dejó los botines y se ató las zapatillas. Es que Robben ahora se dedica al running, aunque no de forma profesional sino que por pasión. Tal es así que ya participó en diversas competiciones, siendo la más destacada de ellas la Maratón de Rotterdam, que consta de 42 kilómetros y superó su propio tiempo.

Mientras que en 2022 lo hizo en 3:13:40, en 2023 bajó a 2:58:33. En este deporte, el objetivo es bajar la barrera de las 3 horas, un verdadero desafío. El propio Arjen, recientemente manifestó: “Ya no soy un atleta de élite, pero puedo decirles: es deporte de élite correr un maratón por debajo de las 3 horas. Esto está muy cerca de ganar un título de fútbol de lujo. Puedo tachar este de la lista“.

