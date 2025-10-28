Podría usarse en el Mundial 2026: IFAB propuso un cambio revolucionario en el reglamento del VAR

De cara a la temporada 2026/27, la International Football Association Board (IFAB) piensa en nuevas modificaciones del reglamento, con el objetivo de hacer más dinámico el juego. En este contexto, los próximos cambios podrían darse para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La variante más importante que se planteará en la reunión anual programada para el 20 de enero de 2026 en Londres, está referida con el VAR y la segunda amarilla que deriva en la tarjeta roja, ya que el árbitro no tiene la potestad de ir a revisar la jugada en caso de haberse equivocado con su decisión.

Según lo informado por el medio español AS, en la última reunión virtual de la IFAB se debatió que los colegiados tengan la posibilidad de intervenir cuando se haya mostrado una segunda tarjeta amarilla incorrecta, para de esta manera no dejar a un equipo con uno menos a causa de un error.

De esta manera, en caso de que se apruebe en enero 2026, podría empezar a llevarse a cabo a partir de la Copa del Mundo que iniciará a mediados del año que viene. Además, también se debatirá el uso de la tarjeta verde, que se implementó por primera vez en el Mundial Sub 20 de Chile.

Cabe destacar que a pesar de que las nuevas reglas se ponen en vigencia a partir del 1° de julio de cada año, puede utilizarse antes si un torneo se encuentra disputándose. Esto ya ocurrió en 2025, ya que la regla de los 8 segundos en los arqueros se estrenó en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

La otra regla que plantea la IFAB para el Mundial 2026

Por otro lado, la IFAB busca seguir dándole mayor dinámica al fútbol y piensan en un nuevo cambio en el reglamento. Para esto, propondrán iniciar el conteo de los ocho segundos tanto para los saque de laterales, como también para los tiro de esquina y las reposiciones desde el arco.

