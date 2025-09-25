Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en Aston Villa vs. Bologna por la UEFA Europa League

Este jueves y por una nueva jornada de la UEFA Europa League 2025/26, Aston Villa recibe a Bologna en Birmingham en un duelo clave para empezar a determinar la tabla de posiciones en esta primera fecha de la competición europea. Sin embargo, para sorpresa de absolutamente todos, Emiliano Martínez no es titular en el encuentro por el ámbito internacional.

Por la primera fecha del segundo torneo más importante del continente, el conjunto británico se mide ante los italianos en uno de los compromisos que se llevarán gran parte de la atención por la importancia de ambos clubes. Pero en la previa del cotejo, los focos se pusieron en la llamativa ausencia del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Lo cierto es que Dibu no ataja porque está lesionado. El guardameta albiceleste sufrió una “pequeña lesión”, según explicó Unai Emery instantes antes del partido en Villa Park. De esta manera, el referente del elenco inglés no es parte del equipo titular de Aston Villa para enfrentar a Bologna por la primera jornada de la UEFA Europa League y empezar el camino rumbo a la final.

Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa.

Después de esta aclaración que hizo el director técnico, se tomó la decisión que el lugar lo ocupe Marco Bizot, que habitualmente integra el banco de suplentes. Como variante ante cualquier eventualidad, Rhys Oakley y Sam Proctor están entre los sustitutos, aunque solamente tienen 17 y 18 años respectivamente, ya que son los proyectos de la institución a largo plazo.

En definitiva, el entrenador explicó que la ausencia de Dibu se debe a una cuestión física que sufrió el arquero a último momento. Así las cosas, Emiliano Martínez no es parte del plantel de Aston Villa que se enfrenta a Bologna por la primera jornada de la UEFA Europa League, donde el conjunto británico va en busca de levantar un nuevo trofeo internacional después de años.

Publicidad

Publicidad