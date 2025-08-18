Se fue libre de River, jugó en la Selección Argentina de Scaloni y ahora está a un paso de ser transferido al Alavés de Coudet

Uno de los tantos futbolistas que tuvo protagonismo en este mercado de pases fue Lucas Boyé. El delantero que surgió de las divisiones inferiores de River y hasta llegó a ser parte de la Selección Argentina muy pocos meses antes del Mundial 2022, ahora podría cambiar de equipo en los próximos días debido a un fuerte interés dentro del fútbol español y se esperan novedades.

Lo cierto es que el delantero de Granada está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Alavés, equipo que comanda tácticamente Eduardo Coudet y que fue un pedido expreso de él mismo. Pero cabe recordar que Elche todavía posee un 30% de sus derechos, por lo que es un factor más que fundamental en las negociaciones que ya están en curso y avanzan de manera positiva.

Se estima que el traspaso de Boyé podría darse en un desembolso de alrededor de 4 millones de euros, mientras se recupera de un esguince del ligamento lateral interno y le depara una recuperación durante varias semanas más. Si bien todavía no está completo el acuerdo, las partes están cerca de pactar los números y los pocos días que quedan podrían acelerar las tratativas.

Lucas Boyé, actualmente en Granada y podría pasar a Alavés. (@lucasboye31)

Además, cabe destacar que Granada está obligado a realizar una venta para poder cumplir con los requisitos que impone la liga española y así poder inscribir a todos los jugadores que incorporaron en esta ventana de transferencias. Influenciado por esa problemática que acelera todo, el argentino es el apuntado a ser transferido lo más pronto posible para solucionar la cuestión.

Cabe resaltar que Boyé fue parte de la Selección Argentina en marzo de 2022 durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. De hecho, jugó en la victoria ante Venezuela por 3-0, donde ingresó por Nicolás González en el tramo final del compromiso internacional. Finalmente no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni, por lo que fue su última experiencia.

Mientras daba sus primeros pasos en River, el atacante albiceleste jugó algunos amistosos bajo la conducción de Ramón Díaz pero tuvo su estreno oficial con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Incluso, un dato importante a destacar es que Boyé fue el primer juvenil que el Muñeco hizo debutar en Primera desde que se convirtió en entrenador del Millonario.

Lucas Boyé durante su estadía en River Plate.

Los números de Boyé en River

Desde su debut en Primera División como futbolista profesional, Lucas Boyé disputó un total de 37 partidos con la camiseta de River, entre los que consiguió anotar 2 goles. Luego de su estadía en el Millonario donde conquistó la Copa Sudamericana 2014, el delantero continuó su carrera en Torino de Italia, al que emigró en condición de libre y no volvió a Argentina.

