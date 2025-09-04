Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Tras el doblete de Messi a Venezuela, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

El astro argentino achicó la diferencia con el crack portugués rumbo a la marca todavía nunca alcanza en la historia del fútbol.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Messi celebrando su segundo gol con ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.
© GettyLionel Messi celebrando su segundo gol con ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de haber convertido dos goles con la Selección Argentina en la reciente victoria por 3-0 frente a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial, Lionel Messi achicó considerablemente la distancia que tenía con Cristiano Ronaldo en la eterna disputa rumbo a la cifra nunca antes alcanza en la historia del fútbol: los 1.000 goles.

En primer lugar, el astro albiceleste marcó un verdadero golazo en el que la picó ante la desesperación de los defensores y el arquero del seleccionado Vinotinto en la primera mitad. Luego, ya en el complemento y cerca del final, el crack rosarino volvió a marcar y sentenció la goleada por 3-0 donde solamente tuvo que empujarla tras el centro hacia atrás de Thiago Almada.

Además, con estas anotaciones, Messi se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al haber superado a Luis Díaz que en la previa del partido estaba un tanto por encima y ahora por debajo. Cabe recalcar que el capitán de Argentina nunca pudo conseguir dicho hito por lo que está a un cotejo de alcanzar una nueva marca para seguir haciendo historia.

Lionel Messi tras anotar el doblete ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. (Getty Images)

Lionel Messi tras anotar el doblete ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. (Getty Images)

En relación a la pelea con Cristiano, Lionel acumula 29 gritos en lo que va del año si se suma lo hecho tanto en Inter Miami como en el combinado nacional en distintas competiciones. Al mismo tiempo, Ronaldo lleva 24 anotaciones en este 2025 y buscará recortar la diferencia en los próximos días cuando represente la camiseta de Portugal por las Eliminatorias para el Mundial en el Viejo Continente.

Cómo está el camino a los 1.000 goles

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 940 goles convertidos y está a solamente 60 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

Publicidad

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 879 goles y se encuentra a 61 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 121 conversiones.

Nunca en su carrera lo logró: la marca de Ronaldo y Cavani que Messi busca igualar en Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias

ver también

Nunca en su carrera lo logró: la marca de Ronaldo y Cavani que Messi busca igualar en Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias

Con un doblete de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

ver también

Con un doblete de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Messi no viaja a Guayaquil para enfrentar a Ecuador: el motivo
Selección Argentina

Messi no viaja a Guayaquil para enfrentar a Ecuador: el motivo

El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas
River Plate

El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas

Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026: "No tengo una decisión tomada"
Selección Argentina

Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026: "No tengo una decisión tomada"

Scaloni explicó por qué Messi no jugará ante Ecuador: "Merece descansar"
Selección Argentina

Scaloni explicó por qué Messi no jugará ante Ecuador: "Merece descansar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo