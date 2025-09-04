Tras el doblete de Messi a Venezuela, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

Luego de haber convertido dos goles con la Selección Argentina en la reciente victoria por 3-0 frente a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial, Lionel Messi achicó considerablemente la distancia que tenía con Cristiano Ronaldo en la eterna disputa rumbo a la cifra nunca antes alcanza en la historia del fútbol: los 1.000 goles.

En primer lugar, el astro albiceleste marcó un verdadero golazo en el que la picó ante la desesperación de los defensores y el arquero del seleccionado Vinotinto en la primera mitad. Luego, ya en el complemento y cerca del final, el crack rosarino volvió a marcar y sentenció la goleada por 3-0 donde solamente tuvo que empujarla tras el centro hacia atrás de Thiago Almada.

Además, con estas anotaciones, Messi se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al haber superado a Luis Díaz que en la previa del partido estaba un tanto por encima y ahora por debajo. Cabe recalcar que el capitán de Argentina nunca pudo conseguir dicho hito por lo que está a un cotejo de alcanzar una nueva marca para seguir haciendo historia.

Lionel Messi tras anotar el doblete ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. (Getty Images)

En relación a la pelea con Cristiano, Lionel acumula 29 gritos en lo que va del año si se suma lo hecho tanto en Inter Miami como en el combinado nacional en distintas competiciones. Al mismo tiempo, Ronaldo lleva 24 anotaciones en este 2025 y buscará recortar la diferencia en los próximos días cuando represente la camiseta de Portugal por las Eliminatorias para el Mundial en el Viejo Continente.

Cómo está el camino a los 1.000 goles

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 940 goles convertidos y está a solamente 60 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 879 goles y se encuentra a 61 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 121 conversiones.

