Nunca en su carrera lo logró: la marca de Ronaldo y Cavani que Messi busca igualar en Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias

Este jueves a partir de las 20:30 horas, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Lionel Messi intentará alcanzar uno de los pocos récords que todavía no tiene en su poder y podría ser su último oportunidad.

En este compromiso que se juega en el Estadio Monumental, todo indica que es el último partido oficial del astro argentino en el país debido a que en el futuro solo restan amistosos internacionales y el Mundial en Norteamérica. Además, es una verdadera incertidumbre que el crack rosarino vuelva a estar en el combinado nacional a partir de marzo 2027, por lo que pareciera un hecho.

Lo cierto es que Messi nunca fue el máximo goleador en una Eliminatoria Sudamericana. A pesar de que esta es la sexta participación consecutiva en la competición que da la clasificación a las Copas del Mundo, en ningún momento pudo ser el principal artillero en la tabla que pelean los mejores delanteros de la época a nivel selecciones de la región sur del continente americano.

En esta ocasión, Lionel está a solo un gol de Luis Díaz y ocupa la segunda posición en el listado de goleadores. Por eso en este cotejo ante Venezuela y, si es que juega frente a Ecuador, podría superar al veloz extremo y así se quedaría con una nueva marca histórica en su exitosa carrera. Actualmente tiene 6 anotaciones, mientras que el colombiano lidera con 7 tantos.

Cabe recordar que Messi es el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Con 34 goles, lidera el listado que acumula todos los certámenes de la región que brindan un boleto a los Mundiales y sus perseguidores son Luis Suárez (29) y Marcelo Martins (22). Pero ahora está ante la chance de lograrlo en una sola competición de la ya mencionada.

A falta de confirmación oficial, se estima que el capitán de la Selección Argentina sea titular en el encuentro contra Venezuela de este jueves pero la incertidumbre está puesta en la visita a Ecuador del próximo martes. Allí, el astro rosarino podría tener descanso ya que el combinado nacional está clasificado y en Inter Miami está próximo a empezar los partidos decisivos de playoffs.

Los máximos goleadores de las últimas Eliminatorias Sudamericanas

2006 Ronaldo Nazario (10)

2010 Humberto Suazo (10)

2014 Luis Suárez (11)

2018 Edinson Cavani (10)

2022 Marcelo Martins (10)

2026 Luis Díaz (7)*

*Competición en juego.

