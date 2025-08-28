Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League

Las competiciones ya comenzaron en Europa y los equipos se reforzaron de cara a la temporada. Sin embargo, al mercado de pases todavía le quedan algunos pocos días, por lo que se siguen dando traspasos importantes dentro de la elite. Y cuando salió a la luz el fuerte interés por Lautaro Martínez, desde Newcastle United aceleraron para cerrar a un nuevo fichaje en las últimas horas.

El conjunto que milita en la Premier League y lleva a cabo un ambicioso proyecto futbolístico, que ya dejó en evidencia en las últimas temporadas que va en serio, quiso dar un importante salto de calidad. Es que este jueves se dio a conocer que las Urracas se intentaron comunicar con el representante del delantero argentino para conocer las pretensiones, pero la respuesta fue muy contundente.

Lo cierto es que Newcastle quiso hablar con el agente de Martínez, pero no les atendió la llamada. No solo se niegan a realizar la transferencia, sino que además rompió el silencio. “Lautaro juega en el Inter, el subcampeón de Europa. Es el capitán del Inter, está feliz. Hay preguntas que no tienen respuesta”, manifestó públicamente el allegado al jugador campeón del mundo en Qatar 2022.

Lautaro Martínez, goleador de Inter de Milán.

Con ese panorama y el mismo día que se sorteó la primera ronda de la UEFA Champions League 2025/26, en Inglaterra apuraron las tratativas por otro candidato. Tras no poder cerrar el fichaje del argentino, Newcastle compró a Nick Woltemade para que se convierta en el principal atacante del equipo que comanda Eddie Howe y busca dar la gran sorpresa en el Viejo Continente.

El alemán de 1.98 metros de altura llega procedente de Stuttgart por un fuerte desembolso de 80 millones de euros, lo que deja a las claras la ambición. En esas condiciones, a sus 23 años y con un contrato a largo plazo, el nacido en Bremen tendrá su primera experiencia fuera de su país y está frente a un enorme desafío en un club que sueña con codearse con los más grandes del mundo.

Además, cabe destacar la particular situación que obligó a Newcastle a ir en busca de un goleador. Es que Alexander Isak quiere ser vendido a Liverpool, se plantó y avisó que no volverá a jugar con la camiseta blanquinegra. Así, el sueco que encandiló a todos con su amplio repertorio de cara al arco rival, llevó a que las Urracas deban hacer una importante inversión por el alemán.

Nick Woltemade, delantero alemán durante su estadía en VfB Stuttgart. (Getty Images)

Los rivales de Newcastle en la Champions League 2025/26

FC Barcelona (España)

(España) París Saint-Germain (Francia)

(Francia) Bayer Leverkusen (Alemania)

(Alemania) Benfica (Portugal)

(Portugal) PSV (Países Bajos)

(Países Bajos) Olympique de Marsella (Francia)

(Francia) Athletic Club (España)

(España) Union Saint-Gilloise (Bélgica)

