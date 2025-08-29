Es tendencia:
Tras ser ignorado por un Manchester United en crisis, Dibu Martínez interesa en un equipo de la Champions League

El gigante inglés desistió de contratarlo y el arquero de la Selección Argentina podría pasar a otro club en la recta final del mercado de pases.

Por Nahuel De Hoz

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina y Aston Villa.
El cierre de la temporada 2024/25 generó mucho revuelo cuando Emiliano Martínez se despidió de los hinchas de Aston Villa. Luego de estar varios años y conseguir enormes logros individuales y colectivos, todo indicaba que los caminos iban a separarse. Pese a que el arquero quería cambiar de aires, faltan muy pocos días para que cierre el mercado de pases y no pasó…

Su salida de Birmingham parecía un hecho, el interés de Manchester United iba en el mismo sentido, pero se estancó. Si bien en un principio el gigante británico hizo una oferta formal por el Dibu, que sea en condición de préstamo con opción de compra no sedujo a la cúpula dirigencial de los Villanos que anunció que solamente lo dejaría ir a otro equipo de manera definitiva.

Lo cierto es que Galatasaray está seriamente interesado en Dibu Martínez. En las últimas horas y según informan desde Turquía, el conjunto de Estambul se comunicó con el entorno del arquero campeón del mundo en Qatar 2022 para conocer sus pretensiones salariales, ya que están en la búsqueda de un nuevo guardameta tras la salida del uruguayo Fernando Muslera.

Un condimento importante para torcer favorablemente las negociaciones es que el elenco turco disputa la UEFA Champions League 2025/26, a diferencia de Aston Villa que jugará el segundo certamen continental de Europa. Además de una jugosa oferta, el referente de la Selección Argentina llegaría para ser titular indiscutido, por lo que el escenario propuesto es tentador.

Cabe destacar que, en caso de que se llegue a un acuerdo, Dibu tendría de compañero a Mauro Icardi, lo que significa que no sería el único albiceleste en el plantel. Vale agregar que también está el charrúa Lucas Torreira, Victor Osimhen fue comprado de forma definitiva y a ellos se sumó Leroy Sané, que dejó Bayern Múnich para tener una nueva experiencia en Turquía.

De todas maneras, no hay que olvidar que restan poco más de 9 meses para la próxima Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Para dicho evento, Martínez quiere llegar en óptimas condiciones tanto desde lo físico como en rendimiento y sin dudas que será un peso significativo para tomar la decisión final, si es que las tratativas se ponen en marcha.

Dibu Martínez, convocado a la Selección Argentina

No es una sorpresa mencionar que está dentro de la nómina que presentó Lionel Scaloni para las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Pero a pesar de este presente incierto en el que está inmerso y aunque Argentina ya tiene la clasificación asegurada, el entrenador insistió en que el Dibu sea parte de los convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador.

