Tras irse de Boca, Fernando Gago vive una pesadilla en México: la agresión que sufrió por sus pésimos resultados

Necaxa perdió por 3-0 frente a Xolos de Tijuana por la fecha 7 de la Liga MX, y el equipo que dirige Fernando Gago agudizó su mal momento, ya que acumuló su cuarta derrota en lo que va del certamen y no gana desde la segunda jornada ante Querétaro.

El ex entrenador de Boca, que no logró superar la fase de grupos en la Leagues Cup que quedó en manos de Seattle Sounders tras golear a Inter Miami, el último domingo, está recibiendo muchas críticas por el andar de sus dirigidos y en lo que fue el cotejo contra los comandados por Sebastián Abreu, fue agredido.

Tras lo que fue el resultado adverso, Gago se dirigió hacia el vestuario para luego brindar la conferencia de prensa, y entre los insultos y abucheos, los hinchas que estaban en la tribuna cercana al camino hacia los camerinos le lanzaron agua. La reacción de Pintita quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales, donde miró muy enojado a sus agresores.

Una vez que dialogó con los medios de comunicación, el ex entrenador xeneize se responsabilizó por el pésimo momento que atraviesan: “¿Cómo hay que trabajar? Hoy tenemos que entender la realidad de saber dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo queremos ir. Así que, a partir de ahí, trabajaremos. Intentaremos encontrar una solución. Soy el máximo responsable“, exclamó.

¿Cuándo vuelve a jugar Necaxa?

Luego de lo que fue la caída de Necaxa contra Xolos de Tijuana, el próximo encuentro que afronten los dirigidos por Fernando Gago será ante Juárez por la octava fecha del Torneo Apertura. Será en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el viernes 12 de septiembre, a las 22:00 de Argentina.

