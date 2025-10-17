Es tendencia:
Mientras el plantel de Marruecos vale 11,8 millones, esto cotiza el de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

La Albiceleste y el conjunto africano definen al campeón en Chile con una abismal diferencia en el valor de sus planteles.

Por Bruno Carbajo

Marruecos y Argentina protagonizarán la final del Mundial Sub 20.
© Prensa Marruecos - Prensa AFAMarruecos y Argentina protagonizarán la final del Mundial Sub 20.

La Selección Argentina va en búsqueda de la gloria. La Albiceleste se prepara para disputar la gran final del Mundial Sub 20 de Chile ante una Marruecos que quiere dar la sorpresa. Así, el equipo dirigido por Diego Placente buscará quedarse con un partido que, más allá de lo futbolístico, expone una notable diferencia en la cotización de mercado de ambos planteles.

A pesar de haber llegado a la Copa del Mundo con ausencias de peso como las de Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Valentín Carboni -entre los tres alcanzan los 70 millones de euros-, el plantel de la Selección Argentina tiene un valor total que asciende a los 61.8 millones de euros. En la vereda de enfrente, la cotización de la selección de Marruecos apenas alcanza los 11.8 millones de euros. Sí, una brecha que quintuplica el valor en favor de la Albiceleste.

Los jugadores más valiosos de Argentina y Marruecos

La abismal diferencia se explica al analizar las cotizaciones individuales de cada conjunto nacional. En el caso argentino, la tasación más alta es la de Maher Carrizo, cuyo valor de mercado se estima en 10 millones de euros, una cifra que por sí sola casi iguala a todo el plantel marroquí.

Detrás de la figura de Vélez se ubica un tridente talentoso cotizado en 8 millones de euros cada uno de sus integrantes: Gianluca Prestianni, Julio Soler y Álvaro Montoro. Luego, un escalón más abajo, con un valor de 5 millones, se encuentran Mateo Silvetti, Milton Delgado y Santino Andino.

Cada uno de los nombres recientemente mencionados cuentan con una ficha más costosa que el jugador más caro de Marruecos. Se trata de Gessime Yassine, extremo del USL Dunkerque de la segunda división de Francia, con un valor de 4 millones de euros. Quienes completan el podio son Ali Maamar y Othmane Maamma, los únicos dos del equipo que consiguen superar el millón.

De todas formas, el fútbol demuestra una y otra vez que es un especialista en quemar todo tipo de papeles. La final del Mundial Sub 20 se definirá en el campo de juego, donde los billetes y cotizaciones quedan de lado.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

