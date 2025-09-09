“Trato desigual”: Ancelotti desató la polémica entre los jugadores brasileños del Barcelona y Real Madrid

Carlo Ancelotti ha empezado su andar como seleccionador de Brasil y, en sus primeros tres partidos, registra un empate y dos triunfos, sin goles recibidos. El italiano empieza a esperanzar a los brasileños y así lo reflejan los medios de aquel país. Sin embargo, sus decisiones levantan polémica en España y generan suspicacias, dado su pasado en el Real Madrid.

Y es que a esta Fecha FIFA de septiembre, Ancelotti no convocó a ninguno de los jugadores brasileños del Real Madrid: ni Éder Militao, ni Rodrygo, ni Vinícius Jr. ni Endrick formaron parte de la convocatoria. Estos últimos dos con el aliciente de que uno estaba sancionado para el primero de los dos partidos de la doble fecha y el otro, lesionado.

Ahora bien, esto llamó la atención al diario Sport de Barcelona, puesto que Raphinha sí se vio obligado a viajar y jugar contra Chile -y posiblemente vs. Bolivia-, pese a que Brasil ya estaba clasificado al Mundial 2026, lo cual acarreará un desgaste importante en comparación con sus compatriotas en el merengue.

Mientras los jugadores del Real Madrid tuvieron descanso, Raphinha viajó a jugar con Brasil. (Getty)

El medio entiende que hay un “trato desigual” entre los futbolistas brasileños de ambos equipos. Así lo hizo saber el periodista Joaquim Piera, que expresó la postura del diario catalán: “Raphinha nunca debió haber sido convocado en esta fecha FIFA de septiembre con Brasil encarando dos encuentros sin ningún tipo de valor añadido, porque ya está clasificada para el Mundial 2026“, señaló.

“Esto demuestra un preocupante trato desigual entre el internacional blaugrana y la armada canarinha merengue“, completó en su artículo para el medio. Mundo Deportivo secundó esta mirada y, en su web, destacó que la convocatoria le significó a Raphinha una “carga física y logística considerable.”

Publicidad

Publicidad

Raphinha expresó su postura por jugar con Brasil

Y mientras los medios españoles especulan con el trasfondo detrás de las decisiones de Ancelotti, quien se expresó al respecto de su convocatoria fue Raphinha, quien luego de jugar 80 minutos en la victoria de Brasil ante Chile, utilizó su cuenta de Instagram para subir una publicación hablando al respecto.

“Cada día es un nuevo desafío, pero la fuerza viene de aquellos que no se dan por vencidos. ¡Felicidades al grupo por la entrega de ayer! Mostramos coraje, dedicación y unidad. ¡Orgulloso de usar esta camiseta! Seguimos por más“, destacó el futbolista, demostrando estar 100% de acuerdo con su convocatoria, a pesar del viaje y del degaste.