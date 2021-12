"He decidido dejar de jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División y nunca pensé llegar a Europa. Quiero a agradecerle a todos", dijo el Kun Agüero en la conferencia de prensa de despedida. Y al igual que él en Barcelona, el mundo del fútbol lloró su despedida. Lionel Messi, Dibu Martínez, Sergio Ramos, Di María, Del Potro y tantos otros lo felicitaron por su gran carrera y, tras las emociones, el jugador publicó un comunicado en sus redes.

"Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la desición. Retirarme en estas circunstancias es difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio", comenzó el extranjero más goleador de la Premier.

El Kun y una última despedida

Luego del susto por su problema cardíaco, el Kun sabe que fue una desgracia con suertes: "Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en una victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa". Y continuó: "No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo".

Para cerrar, Agüero agradeció a "todos sus formadores, compañeros, colegas, técnicos, médicos y dirigentes por haberle permitido desarrollar su carreara en las mejores condiciones", hizo un apartado para sus agentes, porque lo "acompañaron con gran profesionalismo y honestidad" y se mostró agradecido por el respeto ganado dentro del mundo del fútbol.

El comunicado completo del Kun Agüero tras el retiro