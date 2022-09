La AFA no quiere más finales adeudadas. Post pandemia y con el fútbol ya en total normalidad, Chiqui Tapia y compañía sueñan con ponerse al día de una vez por todas y allí podría aparecer un nuevo Boca vs. River. Aunque ojo, con un asterisco que no es menor: ¿a más de 13 mil kilómetros de Buenos Aires?

Como ya ocurrió con la famosa Libertadores 2018, que el Millonario le ganó al Xeneize en Madrid, la definición de un nuevo título entre los equipos más populares de la Argentina podría darse otra vez en el exterior. Según Manuel Olivari, periodista cercano a la AFA, la decisión está tomada en la calle Viamonte.

La decisión de la AFA que podría llevar el superclásico a 13 mil kilómetros: ¿una realidad?

Tal como confirmó Olivari, "AFA cerró un acuerdo para jugar la Supercopa Argentina en Abu Dhabi desde el 2023 al 2026 en principio". Por lo tanto, la primera de estas se daría en enero de 2023 y será entre Boca -campeón de ambas competencias del 2021- y el ganador de River vs. Banfield -los dos escoltas-.

Las fechas aún no están confirmadas y los estadios tampoco -al menos de manera oficial-, pero los hinchas ya muestran cierto descontento en las redes sociales. Por otra parte, a los clubes y a la AFA les quedaría muchísima plata. ¿Vale la pena?