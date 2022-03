Pasaron dos días de la última edición del Superclásico, en la que Boca se impuso de manera contundente ante River por 1 a 0 en el Estadio Monumental, y el duelo sigue repercutiendo en la agenda. Muchos protagonistas del fútbol argentino alzaron la voz para dar a conocer su opinión acerca del partido que aconteció el último domingo, incluso Juan Román Riquelme con una sorpresiva entrevista en horas de la medianoche del lunes.

Otro de los clásicos que llamó la atención en la Copa de la Liga Profesional fue el de Avellaneda, donde Racing dio el golpe en el Libertadores de América al vencer a Independiente con un agónico 2 a 1. A cuatro días del acontecimiento, Fernando Gago dialogó con el panel de ESPN F90 y, además de repasar el gran triunfo de la Academia, el DT también habló de la victoria del Xeneize cuando se le consultó al respecto.

Federico Bulos tomó la palabra y preguntó: "¿Qué opinión tenés de lo que fue el River-Boca del domingo?". La respuesta dejaría a todos pedaleando en el aire: "No lo vi". Todo el equipo de Sebastián Vignolo no pudo contener todo su asombro por la contestación de Pintita, quien confesó que estuvo "comiendo un asado" mientras se jugaba el Superclásico del fútbol argentino.

"No lo vi porque ya jugué contra River. Sinceramente no lo vi. Miré el resumen, el gol (de Sebastián Villa), pero no vi el partido", aclaró el entrenador de Racing sobre su actividad en el domingo posterior al que su equipo venció a Independiente en el clásico de Avellaneda. 100% enfocado en su labor.