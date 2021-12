Del fútbol argentino salió el jugador con más gambetas completadas en el planeta y no es ninguna de las dos figuras más buscadas.

No es Farías ni Julián Álvarez: el jugador del fútbol argentino que rompió un récord mundial en 2021

A la hora de hablar de las dos figuras del futbol argentino en este 2021 los nombres salen muy rápido: Julián Álvarez y Facundo Farías. La Araña fue pieza fundamental del River de Gallardo y la joyita de Colón se llevó todas las miradas con su juego de potrero. Aunque para sorpresa de todos ¡ninguno de ellos fue el jugador que más gambetas completó en este año calendario! Y el récord mundial, que sale de Argentina, no les pertenece.

Si bien Farías es potrero y barrio, al crack del Sabalero no le alcanzaron sus gambetas para ser el más exitoso en el rubro. Julián, por su parte, tiene un juego mucho más directo y sus goles tampoco contaron con tantos uno vs. uno. Y quizá el nombre del galardonado no salga tan fácil por el momento que atraviesa su club...

No es Farías ni Julián Álvarez: el jugador del fútbol argentino que más gambeteó en 2021

Tal como cuenta Sudanalytics, una cuenta especializada en datos del fútbol, "Alan Velasco fue el jugador Sub 20 de Primera División con más gambetas completadas [213] en el mundo durante el 2021". Aunque claro, Independiente no tuvo el mejor de sus años (tal es así que Julio César Falcioni dejó su puesto) y la Joya no tuvo tanta repercusión.

Además, cabe destacar que, según las cotizaciones de Transfermarkt, Velasco es de los futbolistas más caros de nuestro fútbol y cuesta unos 12 millones de euros. ¿Este nuevo récord lo ayudará a estar en la mira de los gigantes de Europa?