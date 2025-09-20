Así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana tras la derrota de River ante Atlético Tucumán

River visitó a Atlético Tucumán en el siempre complicado Monumental José Fierro y se llevó una derrota por 2 a 0, que tuvo a Clever Ferreyra y Leandro Díaz como autores de los dos goles. Marcelo Gallardo priorizó el partido que tendrá este miércoles en San Pablo ante Palmeiras por la Copa Libertadores, y dispuso de una formación totalmente alternativa en el norte argentino.

El resultado terminó siendo ampliamente negativo para el Millonario, ya que perdió su invicto en el Torneo Clausura y en paralelo, no pudo asegurar nuevamente el liderazgo de la Zona B con la derrota ante el Decano. Además, sumó su segundo encuentro perdido al hilo luego del sufrido con Palmeiras en el Monumental por la ida de la Libertadores, y llega de capa caída a la definición de la serie copera de cuartos de final.

Como si fuera poco, River se expone a perder el primer puesto de la tabla anual 2025, ya que sus 49 unidades previas quedaron estáticas, y tanto Boca como Rosario Central lo pueden superar si ganan sus respectivos partidos este domingo. A continuación, el detalle de la zona alta de la tabla que reúne los resultados de la fase de liga del Apertura y el Clausura 2025.

Así está la tabla anual 2025

River Plate 49 (Libertadores) Boca Juniors 46 (Libertadores) Rosario Central* 46 (Libertadores – Repechaje) Deportivo Riestra 43 (Sudamericana) Argentinos Juniors 41 (Sudamericana) Barracas Central 41 (Sudamericana) Huracán 39 (Sudamericana) San Lorenzo 39 (Sudamericana) Racing 38 (Sudamericana) Tigre 36** Independiente Rivadavia 36 Lanús 36 Estudiantes 33 Independiente 32

*Rosario Central debe completar un partido ante Sarmiento de Junín, donde restan 45 minutos de juego.

**Tigre vence por 2 a 0 a Aldosivi, pero el partido quedó suspendido por el temporal que azotó Buenos Aires y alrededores. Se disputarán los 17 minutos restantes este domingo a las 12:00.

A su vez, Platense ya está clasificado por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025.

