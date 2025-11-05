“40 años de arquero y te comés el gol”: el mal momento que pasó Chiquito Romero por la acusación de los hinchas de Argentinos

En el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentaron este miércoles por la final de la Copa Argentina. Además del título, un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 estaba en juego.

Para sumar condimentos, en el arco del Bicho estuvo Chiquito Romero, de reciente salida de Boca Juniors. El experimentado con pasado por la Selección Argentina llegó como refuerzo para las etapas definitorias del certamen que reúne a todas las categorías.

Sin embargo, el ex Manchester United no tuvo una buena actuación en los 90 minutos de esta final. De arranque, un centro pasado lo agarró mal ubicado y le permitió a Alex Arce un cabezazo accesible para gritar el primero de la noche a favor de la Lepra Mendocina.

Esta acción generó una ola de críticas para Romero, incluso en el campo de juego. Es que en la reanudación del partido tras el entretiempo los hinchas detrás del arco no se la dejaron pasar. “Dos metros medís hermano”, soltó uno de los asistentes. Otro, se metió con su rango etario: “40 años de arquero tenés y te comés el gol”.

Pero la mala noche de Chiquito no quedo allí. Es que Independiente Rivadavia extendió la ventaja a los 21 del complemento en los pies de Matías Fernández. El jugador de la lepra anotó con un puntazo que pasó a centímetros de Romero, estático y flojo de reacción para intentar taparla.

Afortunadamente para Romero, su equipo pudo aprovechar los dos hombres de ventaja que tuvo sobre el final para empatarlo a través de Alan Lescano y Erik Godoy, en tiempo de descuento, para forzar los penales. Sin embargo, Chiquito no atajó ninguno, Molina falló para el Bicho e Independiente Rivadavia festejó el título con el 5-3 en la tanda.

DATOS CLAVE